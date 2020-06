LIVE FV, NARDELLA: "SEMPRE STATO CON ROCCO: ANCHE OGGI"

Ha luogo oggi, nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio, una conferenza stampa del sindaco di Firenze Dario Nardella sul tema relativo allo stadio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sono periodi complicati che ci stanno impegnando al massimo per la ripartenza, ci aspettano mesi di grande sforzo. Però non ho voluto rinunciare a fare questa conferenza stampa per dire una volta per tutte determinate cose nel modo più chiaro possibile. Con il fatto che non si è giocato è rimasto il tema dello stadio su cui sbizzarrirsi, anche se sono sempre molto attento nel non fare dichiarazioni inutili. Ma ho letto tante cose e ricostruzioni non veritiere, quindi spero di fare un servizio dicendovi direttamente cosa intendo fare come sindaco di Firenze. Prima cosa: anche io sto con Rocco. Ed è da un anno che sto con lui, ogni giorno da quando è arrivato ho sostenuto con sincerità e convinzione le sue idee. Mi associo quindi con tutti loro che hanno affisso striscioni. Ho grande rispetto per tutta la famiglia di Commisso, sono rimasto sempre in contatto con lui nonostante questa situazione e lo aspetto a Firenze al più presto a braccia aperte, perché so quanto lui voglia venire qui e anche io ho voglia di abbracciarlo.

Come sempre parleremo di idee e progetti, io non ho perso entusiasmo dal primo giorno in cui è partita questa avventura. Da sindaco ho vissuto momenti ben più complicati, anche in relazione alla vecchia proprietà ma ho sempre mantenuto grande rispetto per tutti per il bene della mia città. Quanto alla questione dello stadio, è una cosa che risale a cinquantuno anni fa quando in un articolo del 1969 Giordano Goggioli scrisse un bellissimo pezzo sul problema del Franchi e la necessità di costruire un nuovo stadio e comunque ristrutturare e riqualificare il Franchi. Allora esisteva un altro mondo, cominciò un dibattito che poi non si è mai fermato riprendendo anche nel 1990 con la costruzione degli stadi in vista dei Mondiali in Italia e la ristrutturazione del Franchi, oggetto di grandi polemiche per come fu fatto. Come sindaco ho sempre lavorato con la massima serietà e non mi sono mai fermato, peraltro prima ancora di essere sindaco nel 2013-14 mi sono impegnato in una legge che potesse velocizzare la ristrutturazione degli stadi, poi nel 2015 approvammo la dichiarazione di interesse pubblico per il nuovo stadio e mi misi a lavorare con pazienza con la famiglia Della Valle per l'obiettivo del nuovo impianto nell'area Mercafir. Siamo andati avanti per quattro anni, poi con l'arrivo della nuova proprietà sono cambiate alcune cose e ci siamo rimessi al lavoro: in poco più di dieci mesi il mio Comune ha fatto qualcosa che non è stata fatta da nessun'altra città, ossia una perizia, una variante urbanistica e un bando pubblico. La vicenda della Mercafir è andata, ma noi andremo avanti sul nuovo polo del mercato e voglio rassicurare le decine e decine di imprese che stanno lavorando dicendo loro che andremo appunto avanti con il progetto della nuova Mercafir.

La proprietà della Fiorentina ha la possibilità di valutare qualunque ipotesi per lo stadio della squadra ed è un diritto sacrosanto che non voglio assolutamente contestare. Io non ho alcuna irritazione o invidia per altri Comuni che vogliono proporsi per la costruzione dello stadio. Sono sereno e tranquillo. Ovviamente da sindaco di Firenze ho sempre avuto la priorità di lavorare per la mia città e so che almeno finora anche la proprietà è sempre stata di questa idea, ossia di fare qualcosa per Firenze e per la Fiorentina. Se la proprietà vorrà mantenere lo stadio a Firenze, farò tutto quel che posso con il massimo impegno, a cominciare dal lavoro sul Franchi, perché è sempre lì che continueremo a giocare, e sulla cittadella di Campo di Marte. Mi riferisco alla riqualificazione di tutta l'area di Campo di Marte, mio obiettivo presente nel programma di mandato. Non ho i paraocchi e mi rendo conto della situazione, per cui ribadisco che sono concentrato su questo obiettivo su cui continuerò a lavorare ad oltranza nei confronti della Soprintendenza, del ministero del Ministero per i Beni Culturali e del Parlamento, perché credo che nessuno si possa permettere di abbandonare uno stadio e un'area di quel pregio perché considerati monumenti. A proposito degli stadi, non c'è un problema Firenze ma Italiano: è una vergogna internazionale. E' una vergogna non riuscire a fare stadi nuovi e rendere complicato pure ripensare quelli vecchi. In Italia gli unici casi di stadi nuovi hanno coinciso con la loro realizzazione nelle aree degli stadi precedenti... Non è un caso. La tutela dei Beni Culturali è volta alla memoria: e qual è la memoria dei fiorentini sull'area di Campo di Marte? Inoltre gli enti pubblici devono garantire la fruizione e valorizzazione dei beni culturali: è un obbligo e non una facoltà!".