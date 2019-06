LIVE FV, COMINCIA IL D-DAY DELL'OPERAZIONE FIORENTINA

11.04 - Tutto tace anche agli uffici della Tod's, in Corso Venezia, dove per ora non sembrano per ora esserci movimenti degni di nota. QUI la foto

10.00 - È una Firenze in subbuglio quella che si è svegliata all'alba di uno dei giorni forse più importanti della storia della Fiorentina, se tutto va come deve andare: Rocco Commisso è sbarcato in Italia ieri sera e la trattativa per il passaggio di proprietà della società viola avanza in maniera imponente. Ci troviamo in quello che in gergo militare verrebbe chiamato D-Day, l'inizio delle operazioni di combattimento.

Il profilo basso del Tycoon è stato smarcherato solo da Antonio Conte e dalla sfortuna (o fortuna, dipende dai punti di vista) che dei giornalisti stessero attendendo il nuovo tecnico dell'Inter proprio a Linate, aeroporto di Milano dove il magnate italo-americano voleva sbarcare in gran segreto. Le carte sono dunque definitivamente in tavola e si attende solo l'incontro con i Della Valle (probabile anche solo con Diego) per la definizione di una trattativa destinata a cambiare la storia della Fiorentina.

Nello sguardo di Commisso e nelle parole di Joe Barone ai media che li hanno seguiti, quel "parleremo poi" è emblematico, c'è tutta la fiducia di una proprietà che dopo tanti tentativi è vicina finalmente ad acquistare un club di Serie A. Con quali risultati sarà solo il tempo a dirlo.

Mancano ancora alcuni dettagli (e noi di FirenzeViola.it saremo a Milano per cercare di scovarli), ma Firenze si può già preparare a dire: "Hello, Mr. President". La trattativa per l'acquisto della Fiorentina è in dirittura d'arrivo ed il mondo viola ribolle.