LIVE FV, CAGLIARI-FIORENTINA 1-1: PAREGGIA SOTTIL!

86' - Giallo dato a Ceppitelli in panchina.

84' - Partita nella quale può ancora succedere di tutto: mancano 5 minuti più recupero, la Fiorentina incredibilmente se la gioca.

81' - Cambio per il Cagliari: fuori Dalbert, al suo posto Gagliano.

81' - Giallo per Joao Pedro che commette fallo su Terracciano.

78' - Tensione ora tra Sottil e la Curva del Cagliari. Italiano dice al suo attaccante di stare calmo.

76' - Ammonito Sottil per aver esultato sotto la Curva del Cagliari.

75' - Maleh lo lancia, Sottil si invola e in area con il sinistro trova l'angolino. 1-1 a Cagliari!

75' - GOOOOOOLLLL!!!! GOOOOOLLLL!!! CHE GOL DI SOTTIL!!!

74' - Cambio nel Cagliari: esce Grassi, entra Kourfalidis.

71' - Sta succedendo di tutto! L'arbitro ha perso totalmente la partita. Sono tutti attorno all'arbitro perché il Cagliari voleva un cambio e la Fiorentina non ha reso il pallone.

70' - Sottil ci prova dalla distanza con il sinistro: para Radunovic.

68' - Cambio nella Fiorentina: fuori Piatek, dentro Venuti.

67' - PARA TERRACCIANO! Incredibile! Intuisce il lato e para: si resta 1-0 ma l'arbitro ha combinato una fritatta unica!

65' - Check al VAR che conferma il tocco. Ma francamente non si capisce come sia possibile, la spinta di Joao Pedro era evidente. E l'espulsione si spiega ancora meno.

64' - ATTENZIONE: ROSSO A ODRIOZOLA E RIGORE PER IL CAGLIARI! MA È INSPIEGABILE! Odriozola spinto da Joao Pedro forse tocca con una mano il pallone. L'arbitro non ha dubbi ma francamente non si spiega.

63' - Occasione monumentale per il Cagliari! Joao Pedro ruba palla a Odriozola ultimo uomo, poi serve Dalbert che calcia a botta sicura: blocca Milenkovic.

60' - Cambio nella Fiorentina: dentro Sottil per Ikoné.

58' - Fiorentina che non riesce a sfondare. Male in questo secondo tempo la squadra di Italiano.

55' - Bonaventura entra in area palla al piede ma non serve Piatek e alla fine perde palla. Partita difficile ora per la squadra di Italiano, con il Cagliari spinto anche dai 5mila presenti.

50' - Pericoloso contropiede del Cagliari con Pereiro che calcia in area: mura Milenkovic.

48' - Stacco imperioso di Joao Pedro su corner: palla che scavalca Terracciano e si insacca in rete. Colpo duro per la Fiorentina.

48' - GOL DEL CAGLIARI. HA SEGNATO JOAO PEDRO.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nel Cagliari: dentro Lovato per Altare. E un cambio anche nella Fiorentina: dentro Maleh per Castrovilli.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' +2' - Traversa del Cagliari dopo una deviazione di Milenkovic!

45' +1' - Fallo fantasioso fischiato a Odriozola, l'arbitro regala una bella occasione al Cagliari.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Bonaventura! Colpisce male anche lui di testa su un bel cross di Piatek: da distanza ravvicinata spara alto. Era una grande occasione per la Fiorentina!

43' - Nico Gonzalez colpisce di testa in area ma non benissimo, palla alta. Fiorentina un po' spenta in questa fase di gioco.

38' - Pochi palloni in area per Piatek, che però sta lavorando bene di sponda e nel guadagnare fallo.

33' - Lo stesso Ikoné calcia dalla distanza ma la palla finisce a Radunovic.

32' - Ikoné bravissimo a rubare palla alto e servire Odriozola in area. Questa volta Bellanova lo anticipa.

29' - Giallo per Biraghi che sbaglia un intervento e ferma la ripartenza di Zappa con uno sgambetto.

28' - Per adesso sembra essersi ristabilito il capitano del Cagliari che guadagna anche palla su Milenkovic in impostazione.

27' - Qualche problemino accusato da Joao Pedro, vediamo se sarà in grado di continuare.

26' - Sulla ripartenza Nico Gonzalez semina il panico ma calcia ancora male. Palla a Radunovic.

25' - Joao Pedro! Salta due volte Igor in area e poi calcia: Terracciano superato, il pallone sbatte sul palo e torna in campo. Brivido per la Fiorentina!

24' - Nico Gonzalez! Si fa 50 metri palla al piede, entra in area e calcia da posizione troppo defilata: palla strozzata che termina sul fondo, ma grande azione dell'argentino.

22' - Canovaccio della partita che è chiaro: la Fiorentina fa la partita il Cagliari attende in ripartenza. Ma dopo i primi 10 minuti di dominio assoluto della Fiorentina, adesso la squadra di Italiano ha rallentato un po' il ritmo.

19' - Igor prima sbaglia, poi svirgola sul passaggio in profondità del Cagliari. Corner per i sardi che porta ad un nulla di fatto.

15' - Piatek colpisce di testa in area su cross di Castrovilli, ma viene sbilanciato al momento della conclusione. Palla alta sopra la traversa.

12' - Copertura di Biraghi che chiude bene su Zappa dopo un'uscita a vuoto di Terracciano. Prima giocata positiva di un inizio da incubo del capitano viola.

10' - Giallo per Altare intervenuto in ritardo su Nico Gonzalez a centrocampo.

8' - SBAGLIA BIRAGHI! Un rigore pessimo, centrale, che Radunovic para con i piedi. Si resta sullo 0-0.

7' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Grande imbucata di Ikoné per Odriozola, Bellanova è in netto ritardo e stende lo spagnolo. Nessun dubbio, è rigore.

6' - Altra occasione per la Fiorentina con Castrovilli che buca la difesa e poi prova il passaggio per Piatek leggermente largo.

5' - MA COSA FA BIRAGHI? Regala palla a Joao Pedro a tu per tu con Terracciano: l'italo-brasiliano prende la mira e per fortuna spara fuori. Ma un errore inspiegabile del capitano viola.

4' - Partita bene la Fiorentina che si sta riversando nella metà campo avversaria. Nico Gonzalez sbaglia un tocco dentro per Piatek.

1' - Subito un'occasione gigante per la Fiorentina! Piatek recupera palla alto e serve Bonaventura in area: piattone troppo debole preda di Radunovic.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina oggi in tenuta bianca. Cagliari con il consueto completo rossoblu.

Il Cagliari per salutare la zona retrocessione e scavalcare il Venezia, la Fiorentina per allungare sulla Lazio e candidarsi definitivamente all'Europa. All'Unipol Domus Arena oggi alle 12.30 va in scena una partita fondamentale per entrambe le formazioni, arrivate all'impegno con non pochi problemi dovuti al Covid e non solo. Il Cagliari è riuscito a recuperare in extremis qualche calciatore, la Fiorentina invece deve fare a meno di Dusan Vlahovic e Riccardo Saponara non partiti neanche per la Sardegna. Riuscirà Italiano a dare nuova grinta alla squadra? La risposta tra poco: restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni della sfida.

Queste le formazioni:

CAGLIARI (3-5-1-1): Radunovic; Altare, Obert, Goldaniga; Zappa, Grassi, Marin, Dalbert, Bellanova; Gaston Pereiro; Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

A disp. Aresti, Lolic, Gagliano, Ceppitelli, Ladinetti, Kourfalidis, Palomba, Iovu, Tramoni, Lovato.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano.

A disp. Rosati, Dragowski, Callejon, Maleh, Pulgar, Terzic, Venuti, Duncan, Sottil, Nastasic, Munteanu, Kokorin.