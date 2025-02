Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter: fuori Gudmundsson, Comuzzo terzino destro

Tutto pronto al Franchi dove alle 20:45 (ri)scendono nuovamente in campo Fiorentina e Inter per sfidarsi nel recupero della quattordicesima giornata, dopo il malore occorso a Edoardo Bove. Si riparte dal 17’ - minuto durante il quale la partita venne sospesa - e da una rimessa laterale in favore della squadra di Palladino dopo il gol annullato a Lautaro Martinez. Queste le scelte di formazione, ricordando che nessuna delle due squadre potrà schierare giocatori che, al momento del match lo scorso 1 dicembre, non erano tesserati:

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Richardson, Mandragora, Parisi; Beltran, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Cataldi, Harder, Rubino, Caprini, Colpani. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, Calligaris, Pavard, Acerbi, Dimarco, Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Taremi, Arnautovic, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.