LA VIOLA RIPARTE DA ITALIANO: TRA RINNOVO IN PROGRAMMA E MERCATO CONDIVISO

Tutto ruota per forza di cose attorno a Vincenzo Italiano. Il tecnico in grado di dare nuova linfa ad un ambiente che sembrava ormai spento dopo tre salvezze arrivate per il rotto della cuffia, è l'uomo da cui la Fiorentina vuole ripartire anche la prossima stagione.

A questo punto è altamente improbabile che un altro club possa pagare i 10 milioni della clausola entro il 15 giugno, e come è noto è molto più vicino il rinnovo fino al 2024 con opzione al 2025 rispetto ad un addio. Manca ancora da sistemare qualche dettaglio e poi, ormai settimana prossima, tutto sarà messo nero su bianco, compreso l'adeguamento di contratto che premierebbe i risultati ottenuti da Italiano a Firenze.

D'altronde è difficile pensare che le amichevoli di Moena o il forcing per Grillitsch siano decisioni che la società ha preso senza prima aver consultato il tecnico, sebbene - lo ripetiamo - ci debba essere ancora la stretta di mano definitiva tra le parti.

Parti che dovranno comunque rimettersi ad un tavolo e pianificare i colpi per rinforzare una squadra a cui manca qualche tassello per potersi quantomeno avvicinare alle grandi. Non è un mistero che Italiano voglia almeno 5 esterni (con la Conference è probabile ne serva anche uno in più, magari di prospettiva come Cancellieri) e al momento il reparto conta i soli Ikoné, Nico Gonzalez e Sottil, con Saponara che deve ancora trovare l'accordo per il rinnovo e Callejon che invece tra 20 giorni saluterà definitivamente Firenze.

A centrocampo andrà trovato un sostituto a Castrovilli e magari aggiunta un'altra pedina oltre al regista (che sia Torreira o Grillitsch), in attacco invece andranno fatte delle valutazioni su Piatek per decidere se puntare ancora sull'attaccante polacco oppure virare su altri profili. Tutto dopo aver annunciato il proseguimento del rapporto con Italiano. Senza fretta la Fiorentina continua a programmare il futuro con lui. E una volta firmato il rinnovo potrà davvero aprirsi il ciclo di Italiano a Firenze.