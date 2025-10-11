FirenzeViola Fiorentina, 8 punti buttati da situazioni di vantaggio: "merito" anche dello scarso apporto dei subentranti

Senza impegni a breve termine tra campionato e coppe, questa seconda sosta nazionali per la Fiorentina è tempo di analisi e primi bilanci. Analisi relative ad un inizio di campionato non certo positivo che vede i viola al quartultimo posto della classifica di Serie A con appena tre punti. Uno dei motivi di questo avvio di stagione sottotono (per usare un eufemismo) è sicuramente la difficoltà della formazione di Pioli nel gestire le situazioni di vantaggio.

Nessuno ha buttato più punti della Fiorentina da situazioni di vantaggio

In ben tre occasioni su sei gare, perfettamente la metà, la Fiorentina è passata in vantaggio non riuscendo a portare a casa l'intero bottino. È successo alla prima giornata contro il Cagliari, all'esordio al Franchi contro il Como e nell'ultima giornata prima della sosta contro la Roma. Considerando il pareggio ottenuto in Sardegna e le due sconfitte casalinghe contro lariani e giallorossi, i punti buttati da situazioni di vantaggio sono ben otto. Nessuno in Serie A ha fatto peggio dei viola. Contro Cagliari e Como le reti decisive per il risultato finale sono arrivate nella ripresa, quella del pareggio di Luperto e il gol vittoria di Addai addirittura in pieno recupero, mentre la rimonta della Roma si è condensata nella seconda metà del primo tempo.

Lo scarso rendimento dei subentranti

Oltre ad una condizione sia fisica che mentale magari non ottimale, una possibile causa di questa incapacità di tenere un risultato positivo può essere trovata nello scarso rendimento dei giocatori subentranti. Solo Mandragora alla prima di campionato contro il Cagliari è riuscito ad essere decisivo dalla panchina segnando la rete del vantaggio gigliato poi pareggiata, come già abbiamo detto, da Luperto nel finale. Con 106 primi da subentrato Piccoli è il giocatore a cui Pioli ha dato più minutaggio a gara in corso. Anche lui però, nonostante abbia sfiorato un gol stupendo contro la Roma, non è riuscito né a segnare né a fare assist. Nell'epoca dei 5 cambi l'impatto di chi subentra è fondamentale. La Fiorentina in estate, anche con l'arrivo dello stesso Piccoli (ma potrei citare pure Dzeko), ha lavorato per avere delle "riserve" all'altezza dei titolari. Dopo la sosta è il momento che gli investimenti inizino a dare i suoi frutti.