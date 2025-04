FirenzeViola La Roma allunga, il Bologna stupisce, Viola chiamata a rispondere presente a Cagliari. Le probabili formazioni

vedi letture

La Roma che vince di misura sul Verona, il Bologna che batte sul fil di lana l'Inter e l'Atalanta che regola il Milan. I verdetti dagli altri campi paiono tutt'altro che favorevoli per la Fiorentina, che in attesa di vedere cosa faranno Lazio e Juventus di scena rispettivamente a Genova e Parma affronta il Cagliari con il bisogno assoluto di far punti nella corsa europea.

De Gea tra i convocati, Gosens al rientro dal 1'

Intanto tra i convocati per la gara in Sardegna c'è De Gea dopo le voci su un problema fisico, ma è facile immaginare come Palladino non abbia intenzione di cambiare l'assetto degli ultimi tempi. Così in attesa di sciogliere tutti i dubbi intorno al portiere il resto dell'undici anti Cagliari è presto fatto: difesa a tre col ritorno di Pablo Marì, Mandragora, Cataldi e Fagioli in mezzo, Dodò e Gosens esterni, Gud e Kean là davanti.

Nicola torna alla difesa a 4

Intanto l'ambiente si preannuncia caldo con uno stadio esaurito e un gruppo, quello di Nicola, praticamente al completo. L'idea del tecnico è quella di tornare al 4-2-3-1 con Zappa, Mina, Luperto e Augello davanti al portiere Caprile, mentre in mezzo il duo titolare dovrebbe essere composto da Adopo e Prati. Con Piccoli intoccabile al centro dell'attacco sono Zortea, Viola e Luvumbo il tris di trequartisti a sostegno.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (4-2-3-1): Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Augello, Adopo, Prati, Zortea, Viola, Luvumbo, Piccoli

Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean