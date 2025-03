FirenzeViola La ripresa della Fiorentina è a caccia della continuità e degli obiettivi "nascosti": il cammino viola

Con la ripresa del campionato iniziano due mesi (scarsi) di passione per la Fiorentina, con l’Udinese che ospiterà i viola per l’ultima di campionato il 25 maggio. Difficilmente, a meno di impennate di alcune e tracolli di altre si definirà prima la griglia europea e chi ne resterà fuori. Un rush finale insomma da vivere partita per partita sulla scia dell’equilibrio e della continuità. Parola chiave, questa, proprio per la Fiorentina che vuole ripartire proprio dai 3 punti fondamentali ed entusiasmanti in campionato contro la Juventus, che hanno dato il via ad un trend positivo insieme alla vittoria in rimonta sul Panathinaikos e il passaggio del turno in Conference. Ai quarti della kermesse europea la squadra viola tornerà a pensare dal 10 e il proseguo del cammino fino in Polonia sarà un obiettivo importante per la squadra che però ora non può lasciare indietro nulla.

Obiettivi poco "nascosti"

Palladino ha detto, ieri in conferenza, che la squadra ha fissato degli obiettivi che però restano nello spogliatoio. Peccato, perché i tifosi avrebbero il diritto di saperlo, se non altro per creare un fronte comune con la squadra. Non è difficile capire che un trofeo è un primo obiettivo, dopo tre finali perse, perché è un qualcosa che chiede Firenze per cancellare questa negatività che nelle stagioni scorse ha tarpato le ali sempre sul più bello. Ma anche un ritorno nell’Europa che conta, attraverso il campionato perché ‘del doman (e delle finali) non v’è certezza". Ecco perché una vittoria domani permetterebbe di proseguire ad inseguire il (difficilissimo) sogno Champions, soprattutto se sarà seguita da un successo sui diretti rivali del Milan sabato prossimo.

Il cammino fino a fine maggio

La Fiorentina ha dimostrato già e vuole confermare di essere ammazza grandi, poi si concentrerà sullo step che deve fare, vincere con le piccole. Squadre di minor valore sulla carta ma che di fronte alla Fiorentina e ad una classifica per loro pericolosa troveranno grandi motivazioni, come Parma, Cagliari (in trasferta a Pasquetta) ed Empoli al Franchi e, dopo la diretta rivale Roma all’Olimpico il 4 maggio, il Venezia al Penzo. Alla penultima l’attesa sfida al Franchi con il Bologna di Italiano, importante per riscattare le ruggini dell’andata con l’ex tecnico e un ko che ha creato una crepa nel cammino della squadra viola, con un prima vincente e un dopo a picco. Il finale, come detto, il 25 maggio ad Udine, con la speranza di un’ulteriore trasferta in Polonia tre giorni dopo.