LA FIORENTINA E GLI ESUBERI: OCCHIO AGLI INGAGGI

Non solo le entrate, la Fiorentina lavora al mercato delle cessioni. I viola stanno cercando la soluzione migliore per e con Fabiano Parisi, che non si è nascosto finora affermando di voler giocare con più continuità. Per lui ci sono diverse soluzioni in Italia, ma per ora si tratta solo di considerazioni e niente più: il terzino potrebbe essere ceduto in prestito con opzione. La sua volontà è quella di trovare maggiore spazio. Il suo procuratore è lo stesso di Biraghi, Ranieri e... Folorunsho.

Altro calciatore oggetto di riflessioni è Christian Kouame che non è il primo esubero in lista, ma che avendo mercato non è escluso possa trasferirsi altrove già nella finestra di mercato invernale. Per l'ivoriano sono stati fatti diversi sondaggi, anche dal Torino che cerca un attaccante. Il ds dei granata, Davide Vagnati, ci pensa ma non lo considera l'obiettivo numero uno. Oltretutto Kouame guadagna qualcosa come 1,8 milioni di euro, quindi una cifra non così accessibile.

Stesso discorso per Jonathan Ikone, che in tre anni non è riuscito ad affermarsi. In estate il classe '98 aveva attratto le 'simpatie' di alcuni club arabi che gli avrebbero offerto un bel gruzzolo, ma il francese ha preferito rimanere Serie A per giocarsi le sue carte alla Fiorentina. Che se però dovesse trovargli una sistemazione gradita lo lascerebbe partire senza problemi. Ricordiamo che anche Ikoné percepisce uno stipendio per nulla banale: 1,6 milioni di euro a stagione.