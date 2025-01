L'ESPLOSIONE INATTESA DEL MERCATO VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo giorni di andamento più che lento il mercato della Fiorentina è letteralmente esploso. Quando mancano poche ore alla fine delle trattative (chiusura del mercato prevista per lunedì 3 febbraio a mezzanotte n.d.r.), Il club viola è coinvolto in molteplici trattative, che vanno dalla cessione di un giocatore in esubero come Ikoné al Como fino alla potenziale clamoroso addio di Pietro Comuzzo verso il Napoli passando dall'acquisto di Nicolò Zaniolo. Ma andiamo con ordine.

Una cessione sanguinosa

Sono ore caldissime per il possibile passaggio al Napoli di Comuzzo, talentuoso giovane difensore centrale che gli azzurri vorrebbero acquistare subito e che stanno trattando direttamente con la Fiorentina. I viola inizialmente hanno fatto muro davanti a una prima proposta da circa 20 milioni, ma De Laurentiis e i suoi dirigenti hanno deciso di stravolgere gli ultimi giorni di mercato forti dei milioni incassati dalla cessione di Kvaratskhelia al PSG. I contatti di ieri hanno avvicinato i sondaggi alla richiesta di Pradè: se il Napoli supererà i 30 milioni aggiungendo qualche bonus, l'affare potrà decollare davvero, anche se alla fine spetterà a Commisso l'ultima parola.

Fagioli per il presente e per il futuro

Con quei milioni la Fiorentina sarebbe pronta ad andare a bussare alla porta della Juventus per Nicolò Fagioli. I dirigenti bianconeri vogliono 20 milioni, cifra che fino a ieri sembrava impossibile da proporre da parte viola. L'eventuale cessione di Comuzzo, cambierebbe i piani di tutti e il centrocampista juventino scalerebbe immediatamente le gerarchie degli interessamenti di Pradè e Goretti.

Il ritorno del figliol prodigo

Nel frattempo la Fiorentina è anche pronta a riaccogliere Nicolò Zaniolo. La trattativa è più che ben avviata. Il giocatore vuole lasciare Bergamo e ha già detto sì ai viola, che nel frattempo rileverebbero sostanzialmente il prestito ottenuto dalla Dea in estate dal Galatasaray, sostituendosi proprio al club bergamasco. Un'altra storia che ha fatto giri immensi prima di tornare non solo di attualità, ma addirittura di quasi certa conclusione positiva.

Fuochi d'artificio, ma la rosa sarà più forte?

Come spesso accade da quando Pradè è un dirigente della Fiorentina dunque, gli ultimi giorni saranno quelli dei fuochi d'artificio. E se buona parte dei tifosi fa difficoltà a digerire l'addio di Comuzzo, in molti si chiedono anche se gli eventuali acquisti di giocatori come Fagioli e Zaniolo possano davvero alzare il livello della rosa di Palladino fino a renderla ampiamente in corsa per le parti nobili ed europee della classifica. I dubbi restano forti, anche perché tutto è ancora possibile, sia in entrata che in uscita e al 30 di gennaio questo espone il club di Commisso a rischi enormi in chiave mercato. La speranza è che la maggior parte di essi, siano effettivamente calcolati e non figli del caos.