L'ALTRA VIA

Che la Fiorentina partecipi alla corsa per un posto in Europa, quest’anno, non lo si può dire con certezza, ma almeno con un pizzico di (legittima) fiducia sì. Lo suggeriscono sia i dati di fatto, visto come la squadra di Italiano ha chiuso il girone d’andata, sia tutto sommato i risultati delle dirette concorrenti non poi esageratamente superiori ai viola, anzi.

In tutto questo va anche sottolineato una volta di più che, rispetto allo scorso anno, la Fiorentina è una realtà magari non poi così diversa nell’organico quanto semmai nella filosofia di gioco, dunque suscettibile di battute d’arresto inaspettate come quella di Torino. Ecco perché la suddetta Europa resta un traguardo scomodo - non impossibile - da raggiungere.

Proiettandoci alla partita di domani contro il Napoli, però, ricordiamo che una via alternativa è sempre possibile e cioè la Coppa Italia, la cui vittoria assicurerebbe notoriamente un posto in Europa. Per questo un tentativo è d’obbligo, malgrado la caratura dell’avversario: servono risposte dopo il crollo di lunedì sera e l’occasione al cospetto del Napoli è ghiotta…