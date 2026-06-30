La Premier su Gudmundsson: Bournemouth e Aston Villa lo seguono. In Italia Roma e Juve

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Il futuro di Albert Gudmundsson sembra sempre più lontano dalla Fiorentina. Anche La Nazione racconta come l'avventura del fantasista islandese, arrivato a Firenze con grandi aspettative e con il peso della maglia numero 10, sia ormai vicina ai titoli di coda. A pesare sono stati i numerosi problemi fisici, con quattro infortuni muscolari nell'ultima stagione, ma anche un rendimento troppo discontinuo e una leadership emersa soltanto a tratti. A incidere sulla possibile separazione ci sarebbe inoltre il cambio di guida tecnica: il 4-3-3 di Fabio Grosso non valorizzerebbe infatti le caratteristiche di Gudmundsson, più a suo agio da trequartista o seconda punta.

Il quotidiano sottolinea come l'entourage del classe 1997 sia già al lavoro per individuare una nuova destinazione, mentre la Fiorentina punta a incassare tra i 16 e i 20 milioni di euro, cifra che consentirebbe di limitare l'impatto economico della cessione. Le pretendenti non mancano: in Italia viene segnalato l'interesse dell'Atalanta, mentre Juventus e Roma avrebbero effettuato soltanto alcuni sondaggi. Dall'Inghilterra, invece, Bournemouth e Aston Villa avrebbero già chiesto informazioni, rendendo la Premier League una delle destinazioni più concrete per il futuro dell'islandese, che cerca una piazza in grado di rilanciarne definitivamente le qualità.