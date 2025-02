FirenzeViola Kean squalificato contro il Como: da Zaniolo a Beltran, le possibili soluzioni

Domenica all'ora di pranzo la Fiorentina giocherà contro il Como, partita alla quale non potrà prendere parte Moise Kean. Lunedì sera a San Siro il centravanti viola è stato ammonito sotto diffida, e quindi dovrà scontare un turno di squalifica. L'ex Juventus rappresenta il vero e proprio cavallo di battaglia di Raffaele Palladino e la sua squadra, avendo segnato 15 gol solo in Serie A. Il suo contributo in termini realizzativi (e di risultati) è evidente, dunque sarà interessante capire come verrà sostituito.

Ipotesi Zaniolo falso nove.

Il primo scenario è quello di un Nicolò Zaniolo in versione falso nove, ovvero centravanti adattato. Il classe '99 ricopre naturalmente il ruolo di seconda punta o al limite di esterno, ma non disdegna l'avvicinamento alla porta che, comunque, resta nelle sue corde. Ecco che il tecnico Palladino può pensare a un tridente offensivo - magari un 3-4-3 - che preveda l'ex giocatore Roma al centro, Gudmundsson (o Beltran) a sinistra e Folorunsho (o Colpani) a destra. Ma non è l'unica soluzione possibile.

Beltran di nuovo centravanti.

Non è da escludere che l'allenatore, considerata l'emergenza, scelga di fare un'eccezione riproponendo Lucas Beltran come boa là davanti. Proprio Palladino si era espresso così sull'ex River Plate dopo la gara contro il Genoa a ottobre: "Il suo ruolo ideale è quello di seconda punta che sente calcio e vede calcio". Tuttavia le circostanze possono comportare un compromesso: in questo caso può al 4-2-3-1 con Folorunsho, Gudmundsson e Zaniolo dietro Beltran. La palla passa al tecnico viola.