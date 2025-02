FirenzeViola Kean e Valentini affrontano il proprio passato. Ma con programmi ben diversi

La partita di domenica tra la Fiorentina e l’Hellas Verona avrà un sapore particolare per due giocatori. Uno è Moise Kean, vecchia conoscenza gialloblù, l’altro è Nicolas Valentini, ceduto in Veneto a gennaio fino al termine della stagione. I due partiranno presumibilmente tra i titolari, quindi sfideranno il proprio passato cercando di limitarsi reciprocamente fin dal primo minuto. Anche se con programmi diversi, visto che l'argentino conta di rientrare a giugno con un bagaglio d'esperienza sufficiente per misurarsi con una realtà come Firenze.

Kean e il destino tutto a tinte viola.

La seconda esperienza nel calcio dei grandi per Kean fu proprio l'Hellas Verona. Dopo avergli assicurato il suo primo contratto da professionista, la Juventus lo girò in prestito ai gialloblù con i quali l'attaccante esordì sfidando la... Fiorentina. Fu una disfatta nel vero senso della parola per gli Scaligeri che persero addirittura 5-0. Kean fece il suo ingresso nel secondo tempo senza riuscire a cambiare le sorti della partita. Tuttavia pochi mesi più tardi il classe 2000 firmò la sua prima doppietta in Serie A segnando nella gara di ritorno contro i viola.

Valentini, la garra del predestinato.

L'avventura dell'ex Boca Juniors a Verona è iniziata nel migliore dei modi: i tifosi lo hanno battezzato come miglior gialloblù in campo contro il Milan. La Fiorentina lo ha mandato a giocare in Veneto proprio per permettergli di crescere gradualmente in una piazza che gli garantirà un po' di pressioni in meno. Il classe 2001, dal canto suo, vuole affinare una tecnica di base già notevole secondo la il parere di una buona fetta degli addetti ai lavori che si occupano di calcio argentino. La società viola ci crede, ed è pronta a riaccoglierlo in estate.