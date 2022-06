JOVIC, DA "PICCOLO FALCAO" AL REAL. LA COMPAGNA È L'EX DI...

L'attaccante Luka Jovic è pronto a sbarcare a Firenze dopo una stagione al Real Madrid, detentore del cartellino fino al 2025, con poco spazio a disposizione, anche per qualche stop di troppo tra Covid, infortunio alla caviglia e un'operazione ai denti. A fine stagione il bilancio è di 359 minuti in Liga (un gol e tre assist), 113' in Champions, 79' in Coppa del Re e 0 in Supercopa. Mentre si cerca la quadra con il Real che dopo il prestito all'Eintracht (da cui il serbo proveniva e si è lanciato con 27 gol segnati tra Bundesliga ed Europa League nel 2018/19) potrebbe avere interesse a mandarlo a giocare a Firenze, il giocatore serbo ha già iniziato a seguire la Fiorentina e si è già fatto notare per il like al rinnovo di Italiano, ieri subito dopo l'annuncio. Venticinque anni a dicembre, Jovic nasce in Bosnia ma è di nazionalità serba ed indossa infatti anche la maglia della nazionale di quel paese. Considerato un ragazzo prodigio, nella Stella Rossa era chiamato il piccolo Falcao (Ramadel) che è anche il suo idolo e il The Guardian nel 2014 e Don Balon nel 2015 lo inserirono nella lista dei migliori giocatori del '97 nel primo caso, post '94 nel secondo. Jovic è padre di due bambini, il primo nato da una precedente relazione, il secondo avuto dall'attuale compagna che frequenta da oltre due anni. Una vecchia conoscenza della serie A, visto che la bellissima modella e stilista Sofija Milo è stata a lungo fidanzata con l'ex viola Ljajic dai tempi della Roma ed ha vissuto con lui a Torino e Milano. Per lei in dolce attesa Jovic in tempo di Covid lasciò Madrid per tornare a Belgrado e violò anche la quarantena imposta a chi rientrava in Serbia, rischiando anche la galera, poi sventata. La coppia ora è in vacanza ma il giocatore si mantiene in allenamento, come mostra Sofija nelle sue storie Instagram.