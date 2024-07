INIZIO SOFT, PRIMAVERA DA BRIVIDI: IL CALENDARIO DA 'MONTAGNE RUSSE' DEI VIOLA

FirenzeViola.it

Habemus calendario! Fermate rotative, ferie, possibili power-weekend in programma. Da oggi i prossimi dieci mesi degli appassionati viola (e non solo) gireranno attorno ai trentotto soli che comporranno la galassia della Serie A 2024/25. E al di là degli appuntamenti da cerchiare in viola sul calendario (qui i big match), c'è da registrare un avvio soft per la nuova Fiorentina di Palladino.

PARTENZA IN DISCESA - Certo, incontrare Parma e Venezia - soprattutto la prima avversaria che terrà a battesimo Palladino, la mini-corrazzata di Pecchia che con Mihaila, Man e Bernabè ha già fatto vedere i sorci 'crociati' a dicembre 2023 a Italiano e i suoi in un dimenticabile quanto complesso ottavo di finale di Coppa Italia risolto ai rigori - non equivale a un tappeto rosso d'ingresso nella stagione, ma il doppio incrocio con due neo-promosse può far iniziare a scervellare i tifosi su quanti punti riusciranno Biraghi e i suoi ad aggiudicarsi prima della sosta di settembre. Prima dell'iniziale stop per le gare di Nations League della Nazionale c'è però il Monza (in casa), una sfida sicuramente non banale per Palladino e parte del suo staff. Ma insomma Parma fuori casa, Venezia e Monza in casa, doppio match tra le mura di un Franchi che sarà comunque da lavori in corso. Tre gare in cui la Fiorentina parte favorita e, seppur sia un esercizio quasi esoterico sbilanciarsi in previsioni con un Oceano chiamato calciomercato a dividerci dalla seconda metà d'agosto, potrebbe mettere in cascina punti utili in vista poi della prima 'curva a U' dell'annata, la doppia sfida contro Atalanta e Lazio che aspetta i viola dopo la pausa di inizio settembre.

MARZO PAZZERELLO - Scorrendo in avanti gli appuntamenti in calendario, le sopracciglia degli appassionati fiorentini si acciglieranno in corrispondenza di fine marzo: in ordine Napoli (fuori casa), Juventus (in casa), Atalanta (casa), Milan (fuori casa). Il grado massimo di difficoltà sarà quindi a inizio primavera, mentre, come l'inizio, anche il finale dovrebbe essere più morbido: dopo Parma, Cagliari Empoli e Roma, Venezia al Penzo alla terzultima, poi incrocio dai cuori forti col Bologna di Italiano all'ultima in casa e trasferta a Udine, con l'augurio che l'Udinese stavolta non sia ancora impelagata nella lotta per non retrocedere. Che poi tutti questi 2301 caratteri, 372 parole e tre paragrafi potrebbero essere cestinati da un qualsiasi luminare pronto a esclamare una massima sempre di moda in questo periodo, ovvero che - udite udite - 'prima o poi vanno affrontate tutte'.