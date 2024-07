SERIE A, I big match dei viola: con la Juve a fine 2024

FirenzeViola.it

Adesso che il calendario della Serie A 2024/25 è completo, andiamo a cerchiare gli scontri cruciali della Fiorentina di Palladino. In particolare gli incroci con le tre big, Juventus, Milan e Inter, e le sfide contro Roma, Lazio, Napoli e Atalanta, gare che - lo spera il popolo viola - potrebbero essere veri e propri scontri diretti per l'Europa. Il primo crash test per la nuova Fiorentina arriverà nel weekend del 15 settembre quando, dopo la pausa nazionali, la Viola farà visita all'Atalanta campione di Europa League. Per la sentitissima sfida alla Juventus ci sarà da aspettare la fine del 2024: Juventus-Fiorentina è infatti in programma nel finesettimana del 29 dicembre, mentre il ritorno al Franchi sarà a ridosso del 16 marzo, alla 29esima giornata.

4 GIORNATA (15 settembre): Atalanta-Fiorentina

5 GIORNATA (22 settembre) Fiorentina-Lazio

7 GIORNATA (7 ottobre) Fiorentina-Milan

9 GIORNATA (27 ottobre): Fiorentina-Roma

14 GIORNATA (1 dicembre): Fiorentina-Inter

18 giornata (29/12) Juventus-Fiorentina

19 GIORNATA (5/1): Fiorentina-Napoli

GIRONE DI RITORNO

22 GIORNATA (26/1) Lazio-Fiorentina

23 GIORNATA (2/2) Fiorentina-Genoa

24 GIORNATA (9/2) Inter -Fiorentina

28 GIORNATA (9/3) Napoli-Fiorentina

29 GIORNATA (16/3) Fiorentina-Juventus

SOSTA NAZIONALI

30 GIORNATA (30/3) Fiorentina-Atalanta

31 GIORNATA (6/4) Milan-Fiorentina

35 GIORNATA (4/5) Roma-Fiorentina