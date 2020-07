IND. FV, LA FIORENTINA SI STRINGE INTORNO A RIBERY: TUTTI A CENA DAL FRANCESE

Dalle parole ai fatti. Dopo il comunicato del presidente Rocco Commisso per esprime il suo sostegno a Franck Ribery per il suo furto subito nella villa, la dirigenza viola si è stretta intorno al campione viola. Oltre ad aver risistemato la villa, e dopo aver messo ordine all’interno dell’abitazione, alcuni dirigenti viola e amici sono andati a fargli compagnia a casa, organizzando una cena tutti insieme. Un bel modo sicuramente per tranquillizzare il francese, in questo periodo non facile per lui e la sua famiglia dopo il furto subito. Per farlo sentire meno solo in un momento delicato e fargli e soprattuto fargli sentire che il peggio è passato e che Firenze è una città sicura dove continuare a vivere a lungo.