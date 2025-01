IL MISTERO PONGRACIC. IN CAMPO E SUI SOCIAL

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Che fine ha fatto Marin Pongracic? È una domanda che rimbalza - ormai da settimane, per la verità - tra le strade di Firenze e non solo. Perché doveva essere il giocatore chiamato a non far rimpiangere Milenkovic, e così non è stato. Perché doveva guidare la difesa di una squadra nuova e inesperta almeno nella figura del suo allenatore, e così non è stato. Perché doveva essere uno dei colpi estivi della Fiorentina e invece, quattro mesi e un girone d'andata dopo, così non è stato.

I numeri e un mercato ancora da tener d'occhio

Una sola partita da titolare in campionato e 380 minuti in campo se contiamo anche le coppe. Immaginare una prima parte di stagione peggiore per l'avventura di Pongracic a Firenze era praticamente impossibile, anche per chi aveva alzato dei dubbi già in estate, quando la Fiorentina con un coup de theatre soffiò il calciatore al Rennes e convinse il Lecce con 15 milioni sonanti. In tanti avevano segnalato il rischio dal punto di vista fisico per un calciatore dalle indubbie qualità che in carriera però era stato frenato proprio dai frequenti infortuni. Ma la sensazione è che ci sia anche altro, perché il difensore croato è tornato a disposizione ormai da quasi un mese eppure continua a non trovare spazio nello scacchiere di Palladino. Probabile che il tecnico viola non si fidi in un momento così delicato, ma è normale che, tanto più con il mercato aperto, la società e i tifosi facciano delle riflessioni su quanto possa essere utile un calciatore scavalcato nelle gerarchie anche da Moreno. Il campionato corre e non aspetta nessuno, un addio già a gennaio a questo punto non può essere escluso a priori.

Il mistero social

In tutto questo si è inserito un ulteriore elemento a partire da ieri: Pongracic ha rimosso dal proprio account Instagram tutte le proprie foto, lasciando solo quella del profilo in maglia Fiorentina risalente all'annuncio del suo approdo ufficiale nel club. Una scelta che ha già fatto rumore ma che ancora non ha avuto una spiegazione, come invece accadde per Milenkovic che ormai due anni fa decise di dire basta ai social almeno per un po' e cancellò direttamente il profilo. Un ulteriore rebus nel labirinto che è diventata l'avventura di Pongracic alla Fiorentina: ora c'è una settimana per preparare il Monza e l'augurio di tutti è che si possa trovare al più presto una soluzione all'intricato rompicapo nel quale si sono infilati giocatore e club viola.