IL CAMPO PRIMA DEL RUSH FINALE SUL MERCATO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

In attesa di un risultato, nell’ultima sfida del mese di trattative, per poi chiudere quanto già apparecchiato e architettato sul mercato. Non cambia la strategia viola e come preventivato nei giorni scorsi domani contro l’Inter Italiano dovrà di nuovo far di necessità virtù affidandosi a chi sta meglio in rosa. Così se per Nico è lecito pensare che al massimo il rientro avverrà a partita in corso, e contando Ikonè come unico vero interprete sulla corsia destra, l’assenza di Brekalo ieri al Viola Park spinge Sottil verso una nuova chance, e soprattutto anticipa la prossima uscita.

Il croato ormai attende solo di conoscere la sua nuova destinazione e salvo sorprese potrebbe accompagnare Yerry Mina in una nuova avventura nel campionato greco, all’Olympiakos che si è fatto vivo sia per il centrale difensivo colombiano che per l’esterno. La Fiorentina punta a monetizzare entrambe le cessioni, ma già da lunedì le possibilità di una doppia chiusura sono alte, così come alta sta diventando la possibilità di un ultimo, decisivo, tentativo per lo svizzero Vargas destinato a sostituire proprio Brekalo.

L’ala sinistra dell’Augsburg resta il profilo più seguito per la corsia esterna che lascerà Brekalo, e se fino ad ora i viola non si sono spinti oltre i 5 milioni di euro trovare l’accordo con i tedeschi intorno ai 7 non dovrebbe rappresentare un problema insormontabile. Anche perché sistemata la staffetta sulla corsia esterna per la dirigenza sarà già tempo di vivere le ultime frenetiche ore di affari, nelle quali magari andare a pescare il jolly. Come quella per l’attacco, dove Nzola resta in bilico ma per niente convinto di accettare un eventuale scambio con Dia che lo porti a Salerno, e dove però è lecito pensare che Barone e Pradè continueranno a setacciare il mercato alla ricerca dell’occasione giusta fino all'ultim.