Ikoné a Firenze sedici giorni dopo la cessione: un addio o un arrivederci?

Pronti-via, domenica sarà subito ritorno al passato per Jonathan Ikoné. Appena sedici giorni dopo il suo approdo ufficiale al Como, l'esterno francese dovrà calcare il terreno dello stadio Franchi. E chissà quale sarà l'accoglienza del pubblico fiorentino, con il quale l'intesa non è mai sbocciata per via delle prestazioni del classe '98 troppo poco convincenti. Motivo per cui, alla fine, si è optato per il divorzio seppure momentaneo visto che il giocatore ha accettato la proposta del Como per il prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 8.

La sua avventura a Firenze.

Quando la Fiorentina capì che sarebbe impossibile arrivare a Domenico Berardi, nel dicembre 2021 affondò il colpo per Ikoné che fu acquistato dal Lille per una cifra intorno ai 14 milioni di euro. Le aspettative erano ben diverse da quello che, poi, è stato il suo percorso a Firenze, tanto che la dirigenza viola ha cercato di piazzarlo in tutte le maniere anche la scorsa estate, quanto il giocatore ha rifiutato le ricche offerte dal Qatar. Il bilancio dell'attaccante francese alla Fiorentina parla chiaro 124 presenze e 16 gol in tre anni. Oggettivamente troppo poco.

Un addio o un arrivederci?

Partendo dal presupposto che Cesc Fabregas lo ha voluto fortemente, tanto da dichiarare di averlo apprezzato molto avendolo visto giocare, Ikoné è entusiasta della sua nuova esperienza in Lombardia. Ma la domanda è: l'ex Lille riuscirà a convincere i comaschi a riscattarlo, oppure sarà di rientro al Viola Park nel mese di giugno? Vedremo come si giocherà le sue carte nei prossimi cinque mesi. Nel frattempo, domenica, il ventiseienne francese è pronto a tornare laddove ha vissuto gioie e dolori negli ultimi quattro anni.