IDEA VLAHOVIC CON RIBERY, CHIESA ESTERNO?

Il turnover può attendere e come da prassi i maggiori cambiamenti nella formazione potrebbero avvenire soltanto a Milano, nella terza gara ravvicinata nel giro di una settimana. Contro la Sampdoria Montella non sembra così propenso a stravolgere la squadra, seppure l'ultima idea chiami in causa Vlahovic. L'attaccante farebbe coppia con Ribery, mentre per Chiesa l'arretramento sarebbe sulla linea di centrocampo al posto di uno tra Lirola e Dalbert.

Questo il dubbio principale, mentre il resto della formazione sembra più o meno scontato: il modulo dovrebbe restare lo stesso. Detto del possibile cambio con Chiesa sulle corsie esterne, ancora il terzetto Badelj, Pulgar, Castrovilli in mezzo al campo e ancora la difesa a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres schierata a protezione di Dragowski.

La Sampdoria è invece da ieri a Coverciano per dare seguito all'ultima vittoria in campionato, contro il Torino. Anche per i tre punti di domenica Di Francesco è orientato a confermare sia Quagliarella che Gabbiadini con Rigoni nel ruolo di trequartista. Sulle fasce spazio a Depaoli e Murru, mentre in difesa Bereszynski, Murillo e Colley saranno i tre davanti ad Audero con Chabot possibile sorpresa dell'ultimo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Chiesa, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert, Ribery, Vlahovic

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero, Bereszynski, Murillo, Colley, Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru, Rigoni, Gabbiadini, Quagliarella