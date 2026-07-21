Da Bakayoko a Lang e... Solomon: i nomi che sta valutando Paratici sugli esterni

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La Fiorentina continua a lavorare per regalare a Fabio Grosso un nuovo esterno offensivo e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l'obiettivo è quello di chiudere almeno un'operazione nel corso della settimana. Tra i nomi accostati ai viola è circolato anche quello di Alejandro Garnacho, ma la pista che porta all'attaccante del Chelsea viene considerata molto complicata sia per i costi dell'operazione sia perché il giocatore difficilmente rinuncerebbe alle coppe europee. Resta invece da monitorare la situazione di Johan Bakayoko: al momento non ci sono trattative concrete e il Lipsia vuole prima valutarlo nel corso della preparazione estiva.

Gli altri nomi

Tra gli altri profili seguiti spicca Cristian Volpato, giocatore molto apprezzato da Fabio Grosso, che lo ha già allenato ai tempi del Sassuolo. Per arrivare al classe 2003 servirebbe un investimento tra i 15 e i 20 milioni di euro. Restano invece più complicate le piste che conducono a Noa Lang, il cui futuro dipende dalle scelte del Napoli, e a Manor Solomon. Quest'ultimo, grazie al doppio passaporto israeliano e portoghese, rappresenta ancora un'opzione per le corsie offensive, ma il Tottenham dovrebbe abbassare la richiesta economica, attualmente fissata intorno ai 10 milioni di euro.