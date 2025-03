FirenzeViola Gonzalo Rodriguez: "Spero che Comuzzo resti tanti anni, Palladino dimostri di più"

vedi letture

L'ex difensore della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, che sarà presente sabato al Franchi per il "Pepito Day" è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Sono già a Firenze, vengo sempre prima per la mia famiglia. Non vedo l'ora di scendere in campo... anche se giocherò poco, preferisco accompagnare Giuseppe Rossi in questo giorno così speciale per lui. Ho un bellissimo rapporto con lui, non potevo mancare".

Firenze risponderà presente, è molto legata a voi.

"Abbiamo passato momenti belli e brutti. Riguardo a Pepito, ha avuto la sfortuna degli infortuni, e non ha giocato quanto meritava".

Ha seguito il 3-0 contro la Juve?

"Certo, quando posso guardo sempre le partite della Fiorentina. Sono molto felice per la squadra e i tifosi: meritavano questa vittoria. La squadra ha avuto coraggio, non ha sofferto e ha giocato con il cuore".

Kean l'ha sorpresa quest'anno?

"Mi ha colpito la sua qualità, la forza. La squadra gioca quasi tutta intorno a lui".

Le piace la difesa della Fiorentina? Manca un difensore che sa segnare? Un Gonzalo...

"E' importante se il difensore fa gol, ma credo sia più importante difendere bene. Ranieri si preso lo spazio che merita, ogni tanto segna. E Dodo è uno che attacca tanto".

Pablo Mari le piace?

"E' un difensore forte, anche di testa. Adesso deve iniziare a prendersi quel posto dentro la squadra. Ciò che ho visto finora, comunque, mi è piaciuto".

Cosa pensa di Comuzzo?

"Ogni giocatore ha il suo modo di difendere, lui è un calciatore importante per la squadra. A Firenze c'è una pressione alta, e questa cosa fa crescere i singoli. Spero che lui possa rimanere a Firenze per tanto tempo".

Cosa si aspetta dal finale di stagione della Fiorentina?

"L'importante è sempre la prossima partita. Non è stato mantenuto il giusto equilibrio durante l'anno, spero si possa vincere la Conference ma senza dimenticare il campionato perché il prossimo anno sennò sarà molto difficile".

Palladino è l'allenatore adatto per la Viola?

"Dipende dai risultati, deve sicuramente far vedere di più della squadra. Se riesce a crescere ulteriormente, secondo me può essere un bell'allenatore".

Clicca sul podcast per ascoltare l'intervista