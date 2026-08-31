Dagli inviati Gnonto è a Firenze: "Non vedevo l'ora di tornare in Italia". Ecco le immagini

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La Fiorentina accoglie il suo 12° acquisto. È arrivato infatti pochi minuti fa all'aeroporto di Peretola Wilfried Gnonto, prossimo ormai a diventare un nuovo giocatore viola

Wilfried Gnonto è pronto a muovere i suoi primi passi a Firenze e a dar inizio alla sua nuova avventura in Italia con la maglia della Fiorentina. L'ex giocatore ormai del Leeds United, prelevato da Fabio Paratici con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 15 milioni, è atterrato poco fa all'aeroporto di Peretola. "Contentissimo di essere tornato in Italia, non vedevo l'ora. Saluto tutti i tifosi della Fiorentina, non vedo l'ora di vederli tutti", queste le sue primissime dichiarazioni.

Il dodicesimo arrivo dell'estate

L'esterno italiano classe 2003, che ha militato sia nella nazionale U21 italiana e che poi ha esordito in nazionale maggiore, nella giornata di domani si appresterà ad effettuare tutti i vari step formali per arrivare all'ufficialità, con le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Sarà, dopo quello ancora da ufficializzare di Beto, altro giocatore arrivato oggi a Firenze per svolgere appunto le visite mediche, il dodicesimo arrivo dell'estate in casa viola. Queste di seguito le immagini del suo arrivo: