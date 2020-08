GLI EX ATTACCANTI VIOLA A FV, FIORENTINA PRENDI IL GALLO BELOTTI. PIATEK E MANDZUKIC...

L'attacco della Fiorentina potrebbe accogliere un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Al momento i tre nomi più in voga sono quelli di Andrea Belotti, Mario Mandzukic e Krzysztof Piatek, in merito ai quali FirenzeViola.it ha interpellato in esclusiva alcuni ex attaccanti gigliati.

Luciano Chiarugi: "Parliamo di tre giocatori sicuramente molto imporanti. Tutto sta nel capire che tipo di squadra eventualmente la società gli vuole costruire attorno. In generale, Piatek è il meno credibile dei tre in quanto non si è esaltato molto negli ultimi tempi, poi c'è Mandzukic che è capace di giocare a tutto campo ma che quest'anno ha raccolto poco minutaggio. Quindi diciamo che, seppure le cifre siano elevate, la preferenza potrebbe ricadere su Belotti, attaccante dai grandi gol".

Anselmo Robbiati: "Senza ombra di dubbio si tratta di tre punte di grande livello, e se la Fiorentina intendesse puntare davvero a obiettivi importanti ne avrebbe assolutamente bisogno. In attacco, infatti, manca un centravanti di tale caratura: Cutrone e Vlahovic sono giovani e possono tornare utili più in prospettiva. Fra i tre sceglierei Belotti, attaccante italiano che mi piacerebbe tanto vedere nella squadra viola. Il problema è che il costo è altissimo rispetto a Mandzukic e Piatek...".

Francesco Flachi: "C'è assolutamente bisogno di uno di questi tre attaccanti. Se si potesse arrivare a Belotti penso che sarebbe il massimo, perché è uno che corre e dà l'anima, quindi piacerebbe ai tifosi della Fiorentina. Centravanti atipico, va dappertutto e a mio avviso sarebbe la ciliegina sulla torta. Anche gli altri due sono forti, per carità, ma in prospettiva e per caratteristiche mi entusiasma di più Belotti. Piatek a Genova ha fatto bene ma a Milano è sparito, mentre Mandzukic è un grande giocatore con esperienza".