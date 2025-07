Social Boquete, addio ai viola con polemiche: "Molti hanno pagato incompetenza altrui"

Dopo quattro anni in viola Veroniqa Boquete lascerà la Fiorentina. La centrocampista spagnola classe 1987 potrebbe ripartire dal Como F.c. in Serie B. Prima di separarsi dal club gigliato la calciatrice iberica ha voluto scrivere sui social un messaggio di saluto alla Fiorentina e a tutti i tifosi. Nei commenti sotto al post Instagram da notare il "Crack" scritto dal connazionale David De Gea. Questo il messaggio di saluto, con tanto di cuore viola finale, di Veroniqa Boquete: "Dopo quattro anni intensi, emozionanti e indimenticabili, è arrivato il momento di salutare la Fiorentina. In questi anni ho dato tutto per questa maglia, per questa squadra e per la società. Me ne vado piena di ricordi e persone. Non è facile lasciare un posto che è stato molto più di una semplice tappa professionale. Firenze è stata casa e un luogo dove ho vissuto emozioni vere, dentro e fuori dal campo. Voglio ringraziare ogni compagna, gli allenatori, lo staff tecnico e medico, e tutte le persone che ogni giorno hanno lavorato per il bene di questo club. Molti di voi non siete stati trattati come meritavate e mi dispiace che abbiate pagato le conseguenze dell’incompetenza e dell’ignoranza altrui. La vostra professionalità è stata un esempio. A voi tifosi, sapete che indossare questa maglia, rappresentare questa città e giocare per voi è stato un privilegio. Grazie per essere stati sempre lì".

Di seguito il post Instagram: