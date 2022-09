FORM. UFFICIALI, RANIERI DAL 1'. ANCORA BARAK A CENTROCAMPO

Alle ore 18.45 è in programma il debutto della Fiorentina nei gironi di Conference League contro l'RFS. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali della gara. In porta c'è Gollini, in difesa esordio stagionale per Ranieri e in attacco preferito Cabral a Jovic dal 1'

FIORENTINA (4-3-3):Gollini; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouame, Cabral, Ikone



A disposizione: Terracciano, Jovic, Saponara, Maleh, Terzic, Venuti, Zurkowski, Mandragora, Favasuli, Bianco, Krastev

RFS (3-4-2-1): Pavels; Vladislavs, Deocleciano, Pavels, Andrej, Elvis, Tomislav, Petr, Stefan, Zigas, Tomas, Gjebs

A disposizione: Gediminas, Vitalijs, Deniss, Jevgenjis, Da Silva, Kevin, Jovan, Kaspars, Gjebs, Renars