Fiorentina, Europa League obiettivo minimo. Quanti punti ci vogliono per arrivare al sesto posto?

Turno di Champions League nero per le formazioni italiane. Martedì sono state eliminate il Milan e l'Atalanta, rispettivamente contro Feyenoord e Club Brugge, mentre ieri sera è toccato alla Juventus abbandonare la più blasonata competizione europea per club. Risultati negativi per il calcio italiano e, soprattutto, per le formazioni di Serie A, tra cui anche la Fiorentina, impegnate nella lotta per un posto nell'Europa che conta. Con l'uscita di scena delle due formazioni lombarde e dei bianconeri infatti è sempre più improbabile che il nostro paese, al momento terzo con 17.812 punti nel ranking Uefa stagionale per nazioni dietro a Spagna (18.320) e Inghilterra (20.892), riesca ad avere 5 formazioni qualificate alla prossima Champions League. In questo contesto il settimo posto, che la stagione scorsa aveva significato l'Europa League per la Lazio, servirà solamente per accedere alla Conference League. Un problema non da poco per la Fiorentina, che vuole alzare l'asticella rispetto alle scorse stagioni e provare, dopo tre qualificazioni consecutive alla Conference League, ad ottenere almeno l'accesso alla seconda competizione continentale. Per i viola quindi, a meno di un successo in campo europeo nel torneo che si concluderà con la finale di Breslavia, l'obiettivo minimo sembra essere diventato il sesto posto.

La media punti per il sesto posto gli scorsi anni

Ci siamo domandati così quanti punti dovrà fare la Fiorentina per arrivare sesta, posizione che tra l'altro, al netto del recupero della sfida tra Milan e Bologna, attualmente occupa in classifica. Analizzando le ultime cinque stagioni di Serie A, ovvero quelle in cui la società viola è stata sotto la gestione Commisso, emerge un dato: la quota per il sesto posto si è abbassata e stabilizzata negli ultimi tre anni. Se infatti nella stagione 2019-2020, la prima della Fiorentina di Commisso, sesto era arrivato il Milan con 66 punti e l'anno seguente la Lazio per raggiungere direttamente l'Europa League aveva dovuto fare 68 punti, negli ultimi tre anni al sesto posto è sempre arrivata la Roma con 63 punti. La media aritmetica delle ultime 5 stagioni comunque indicherebbe la quota necessaria a 64,6 punti.

E quest'anno?

Prendendo in esame i numeri della Fiorentina ad inizio campionato e in questo avvio di girone di ritorno, notiamo come i viola, nelle prime sei giornate, abbiano realizzato gli stessi punti, 7. Dal Parma all'Empoli all'andata e dal Monza al Como al ritorno. Nei primi 19 turni, considerando anche la vittoria del Franchi contro l'Inter, la Fiorentina ha ottenuto 36 punti chiudendo il girone d'andata in zona Champions League. Se i viola quindi, che al momento sono sesti con 42 punti, continuassero a tenere lo stesso ritmo del girone di andata, per farlo dovrebbero ottenere 29 punti nelle successive 13 giornate (una media di oltre 2,2 punti a partita), chiuderebbero il campionato a quota 72. Una cifra che negli ultimi tre anni avrebbe significato la qualificazione all'Europa che conta e, addirittura, negli ultimi due il terzo posto.

Considerando che il girone d'andata si è chiuso con la Juventus sesta con 33 punti, numeri alla mano, la quota Europa League oscillerà intorno ai 66 punti come nella stagione 2019-2020. Per raggiungere l'obiettivo i viola quindi nelle ultime 13 giornate di questo campionato dovrebbero portare a casa circa 24 punti (una media di circa 1,8 a partita) e arrivare così a quota 66. Nel caso in cui Ranieri e compagni non ce la dovessero fare, l'alternativa, considerando anche l'uscita anticipata dalla Coppa Italia, sarebbe vincere, dopo due finali perse, la Conference League.