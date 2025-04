FirenzeViola Fiorentina-Celje 2-2, le pagelle: Kean e Mandragora ok, Gudmundsson sbaglia troppo

DE GEA - Risponde presente sull’inserimento centrale di Svetlin poi respinge anche il tiro da fuori di Delaurier mentre nella ripresa sembra poter far poco sui due gol sloveni. Positivo, 6,5

PONGRACIC - Prima un’iniziativa personale con un bell’invito al tiro per Kean poi sul cross dalla sinistra di Mandragora alza di testa sopra la traversa. Perde la marcatura su Nemanic che segna il secondo gol del Celje. Una macchia su una buona prova, 6

COMUZZO - Svetlin gli scappa nell’occasione migliore del Celje nel primo tempo e più o meno va allo stesso modo sul gol di Matko. Seratuccia, 5,5

RANIERI - Sugli sviluppi di un corner dalla destra anche lui impegna il portiere del Celje. Trova il gol nel secondo tempo ma in posizione di fuorigioco, 6

FOLORUNSHO - Gioca da esterno, stavolta sulla destra e spedisce più di un pallone interessante in area di rigore. Come una settimana fa soffre una posizione non sua, 6

MANDRAGORA - Sul suo cross Pongracic di testa trova la prima conclusione a rete, poi avrebbe lui la palla buona per segnare ma di testa non angola e il portiere para. Si fa perdonare a una decina di minuti dall’intervallo trovando il gol dopo l’assist di Pongracic. Suo l’assist per il gol del pareggio di Kean a conferma della sua importanza in questa squadra, 7

Dal 44'st ADLI - S.v.

CATALDI - Meno dinamico del solito ha qualche problema nel limitare gli avversari, 5,5

FAGIOLI - Bello il tacco con il quale smarca Gudmundsson nell’occasione di Mandragora. Resta però nell’ombra nel resto della partita che termina con dieci minuti d’anticipo, 5,5

DAL 35’st RICHARDSON - Regala profondità, 6

PARISI - Ci prova dopo il quarto d’ora con un tiro alto da posizione defilata. In ritardo nella diagonale sul gol del Celje in avvio di ripresa lascia spazio a Gosens a 10’ dalla fine, 5,5

Dal 35’st GOSENS - Rivederlo in campo è già di per sé una buona notizia, 6

GUDMUNDSSON - Bel cross per Mandragora nella prima vera occasione da rete dei viola. Lo spunto resta però isolato in una serata in cui sbaglia molto, 5

Dal 44'st BELTRAN - S.v.

KEAN - Trova la risposta del portiere sloveno sulla prima imbucata di Pongracic, poi recupera parecchi palloni sulla trequarti. Trova il gol del 2-2 con un bel diagonale appena dentro l’area di rigore. Al solito decisivo, 7

PALLADINO - Conferma il gruppo dei titolari con Kean e Gudmundsson in attacco e con Fagioli titolare in mezzo al campo. La sua squadra gestisce il possesso palla e rischia qualcosa poi però trova il gol con Mandragora. L’avvio di ripresa è tutt’altro che positivo visti i due gol del Celje, poi ci pensa Kean a rimettere in carreggiata i suoi. Entrano Richardson e Gosens per Fagioli e Parisi poi anche Beltran e Adli più o meno mentre vengono annullati altri due go a Ranieri e Kean. Semifinale centrata ma tutta questa sofferenza con il Celje era evitabile, 5,5