Live Fiorentina-Atalanta 0-0, iniziata la sfida del Franchi!

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22'- Torna a farsi vedere la Fiorentina. Cross dalla destra di Harrison bello e insidioso che non trova però una deviazione da parte né di Piccoli né di Fabbian.

19'- Doppia occasione per l'Atalanta nel giro di pochi secondi. Prima nuovamente Samardzic da fuori area con respinta laterale di Christensen, poi sinistro rasoterra da fuori di De Roon che termina di poco al lato del palo. Fiorentina in questo momento sotto assedio.

18'- Atalanta nuovamente pericolosa. Destro di Sulemana respinto bene centralmente da Christensen. Viola in difficoltà.

17'- Altra occasione per l'Atalanta. Sinistro ad incrociare di Raspadori da dentro l'area di rigore che esce di poco alla sinistra di Christensen.

15'- Contropiede pericoloso dell'Atalanta. Samardiz conduce palla al piede, arriva al limite dell'area, calcia da fuori, ma colpisce sulla schiena Raspadori spedendo così il pallone sul fondo.

13'- Imbucata centrale di Pasalic che non trova compagni e pallone che arriva tra le braccia di Christensen.

11'- Lancio in verticale per Piccoli o Fabbian, chiusura di Hien che subisce anche il fallo del centrocampista viola.

9'- Si fa vedere la Fiorentina. Destro al volo in area di Brescianini respinto da Sportiello ma azione poi fermata per un fuorigioco iniziale di Piccoli.

6'- Ancora Atalanta. Traversone rasoterra pericoloso di Sulemana in area di rigore viola e Ahanor che per fortuna arriva in corsa ma colpisce male e mette sul fondo.

5'- Occasione Atalanta. Sinistro a giro da fuori area di Samardzic e respinta laterale di Christensen.

3'- Punzione in trequarti avversaria per la Fiorentina, traversone di Mandragora e respinta di Ederson.

1'- Via si parte, iniziato ora il match del Franchi!

La Fiorentina chiude la stagione 2025/2026 davanti ai propri tifosi e contro l’Atalanta dell’ex Palladino in una sfida che, per fortuna dei Viola, non vale nulla ai fini della classifica, con la salvezza già raggiunta per Vanoli e i suoi contro il Genoa. Proprio per questo Vanoli attua alcune scelte mirate a far giocare chi ha avuto meno spazio, partendo da Christiansen in porta e arrivando a Rugani in difesa e Fabbian a centrocampo.

Queste le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina (4-1-4-1): Christensen; Dodo, Rugani, Comuzzo, Gosens; Mandragora; Harrison, Brescianini, Fabbian, Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, De Gea, Pongracic, Solomon, Ndour, Fortini, Fagioli, Braschi, Balbo, Puzzoli. Allenatore: Paolo Vanoli

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Musah; Samardzic, Sulemana; Raspadori. A disposizione: Carnesecchi, De Ketelaere, Bakker, Djimsiti, Ederson, Kolasinac, Krstovic, Obric, Scamacca, Rossi, Vavassori, Zalewski, Zappacosta. Allenatore: Raffaele Palladino.