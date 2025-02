FirenzeViola Fiorentina a Verona è occasione da non perdere. Torna Kean e Palladino studia la coppia con Zaniolo. Comuzzo a destra

Oggi pomeriggio (stadio Bentegodi, ore 15) c'è Verona-Fiorentina. Raffaele Palladino vuole archiviare immediatamente la sconfitta casalinga con il Como e cerca di riprendere la corsa, approfittando dei passi falsi di Bologna e Milan rimasti a quota 41 per allungare sulle due inseguitrici e accorciare almeno sulla Lazio che non è andata oltre il pareggio e dunque salito "solo" a +5; a + 4 c'è la Juventus che deve ancora giocare, stasera in casa del Cagliari.

Rientra Kean La buona notizia per il tecnico è il rientro di Moise Kean dopo l'assenza di domenica, costato apppunto molto in termini di gol e risultato. Ma Palladino potrebbe comunque cambiare qualcosa in termini di sistema di gioco, dal 1' o in corso di partita. L'assenza di Gosens per squalifica può infatti richiedere un aiuto per Parisi sulla fascia dove l'ex Empoli è più di spinta che di difesa ed ecco che Palladino può portare ad inserire Folorunsho esterno di centrocampo a sinistra, corsia dove l'ex Napoli ha dimostrato di sentirsi a suo agio.

Il 4-4-2 viola Con Folorunsho, in mediana ci sarà Fagioli con uno tra Mandragora e Cataldi e Dodo in linea sulla corsia di destra per dare una maggiore spinta. Dietro al brasiliano verrebbe schierato Comuzzo dopo qualche panchina (solo a Milano era squalificato) con Pongracic e Ranieri al centro e come detto Parisi a sinistra. Davanti l'inedita coppia Zaniolo-Kean, con Beltran in ballottaggio con l'ex Atalanta per chi parte titolare e chi in panchina. Assente in quel ruolo Gudmundsson, così come non sono stati convocati Adli e Colpani che devono recuperare dai rispettivi infortuni e, come detto, lo squalificato Gosens.

Alternative di modulo e interpreti In alternativa Palladino potrebbe partire con il solito modulo 4-2-3-1 mettendo Comuzzo centrale al posto di Ranieri e Dodo che si riprende il suo posto di terzino destro. Si libererebbe così un posto per Beltran dietro a Kean, in linea con Zaniolo a destra e Folorunsho a sinistra. Anche i ballottaggi in altri ruoli comunque non mancano, con il tecnico che in questa settimana ha fatto tanti esperimenti.

Fiorentina (4-4-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Dodo, Mandragora, Fagioli, Folorunsho; Zaniolo, Kean. All. Palladino