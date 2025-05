FirenzeViola Dodo ai saluti? La società vuole tenerlo e la valutazione è alta

Dodo ha fatto una stagione straordinaria. Su questo non ci piove, nessun ombra di dubbio. Il terzino destro è stato autore anche di 6 assist (5 per la Lega), quanti il compagno di squadra Adli. Un traguardo che va poco lontano dagli 8 assist scommessi con Kean inizialmente, ma al di là dei numeri è certo che le sue prestazioni e la sua titolarità fissa ne hanno fatto una pedina fondamentale nello scacchiere di Palladino.

Il giocatore brasiliano però sembra improvvisamente in bilico se non ad un passo dall'addio

Il contratto di Dodo scade nel 2027 ed è necessario un rinnovo prima che ovviamente vada a scadenza. Il terzino grazie alla buona stagione è entrato anche nel giro della Nazionale brasiliana (per ora una convocazione) ed anche il neo ct Ancelotti lo ha messo tra i pre-convocati. Se fosse confermata la chiamata il terzino volerebbe immediatamente in Brasile e dunque i discorsi sul rinnovo sarebbero rimandati.

Stallo

In realtà da una parte c'è già una proposta di rinnovo formulata due volte dal club in inverno che credeva di aver accontentato la richiesta del giocatore con un ingaggio da top (per i parametri viola ovviamente) ma mai firmata dal giocatore, allettato dalle voci di un interesse di Liverpool e Barcellona. Club che ovviamente farebbero traballare chiunque ma che al momento sono rimaste tali. Dodo fa filtrare grande amore per Firenze e il dispiacere per la mancata considerazione da parte della Fiorentina, dalla quale forse si aspettava una coccola in più, forte appunto della stagione fatta e della indispensabilità sulla fascia, sia terzino che esterno, ma anche la volontà di andarsene. Ad un prezzo equo.

Prezzo giusto

La Fiorentina ha in mente di trattenerlo ma certo l'esclusione dall'Europa sarebbe un motivo in più per il giocatore per cercare gloria altrove, anche perché a lui si può imputare poche colpe per questa esclusione. Proprio per questo la Fiorentina vorrebbe fortemente ripartire anche da lui ma certo se il giocatore puntasse i piedi e portasse un'offerte equa chissà che non cambi idea. La valutazione che fa la Fiorentina è di 35-40 visto che i terzini sono merce rara e 27 anni rappresentano il pieno della maturità, certo è che un braccio di ferro e la scadenza ormai non più lontanissima abbasserebbero il prezzo.