Su Gudmundsson resta un punto interrogativo. Possibile rinnovo del prestito

Come sottolinea stamani l'edizione odierna de La Nazione, per quanto riguarda le conferme dei giocatori in prestito alla Fiorentina, il punto interrogativo più grande riguarda Albert Gudmundsson. Palladino ieri in conferenza stampa ha definito "positiva" la stagione dell'islandese sul cui futuro però resta ancora una nube soprattutto a fronte dell'importante esborso economico che richiederebbe riscattare il giocatore dal Genoa quest'estate. In più c'è la questione legata al processo in Islanda che potrebbe portare al rinnovo del prestito. La soluzione migliore per dargli una nuova chance e farlo rientrare in quel gruppetto dal quale ripartire.