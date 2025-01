ESCLUSIVA FV, IL SALUTO DI KAYODE: "VI RINGRAZIO PER CIÒ CHE MI AVETE DATO. SARETE SEMPRE NEL MIO CUORE"

Fonte: dal nostro inviato al V.Park Ludovico Mauro

Sono ore calde per il futuro di Michael Kayode, ad un passo ormai dal trasferimento in Premier League, al Brentford. Nel pomeriggio di oggi il terzino classe 2004 si è però allenato con il resto della squadra e all'uscita ha rilasciato, in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it, l'ultimo saluto alla piazza prima di volare in Inghilterra. Queste le sue parole: "Ringrazio tutti per quello che mi avete donato. Dalla Primavera, alla prima squadra. Sono cresciuto insieme a voi e se faccio questo passo è solo grazie a voi. Sarete sempre nel mio cuore. Mi dispiace per quello che è successo. Grazie".