EQUILIBRIO E RISPETTO PER IL SAN GALLO, PALLADINO SI AFFIDA AL POKER OFFENSIVO CHE HA GIOCATO CONTRO I SAINTS

Equilibrio e rispetto, i concetti che Palladino ribadisce alla vigilia della seconda uscita europea della sua Fiorentina. Il tecnico arriva al Kybun Park poco dopo la notizia relativa all’entità dell’infortunio occorso all’islandese e se da un lato si augura che i tempi di recupero possano diminuire dall’altro fa la lista dei potenziali sostituti, includendo Bove e Kouamè in un gruppo completato da Beltran e Adli.

La gestione delle energie - Di certo il tecnico deve tenere di conto degli impegni destinati a susseguirsi ogni tre giorni, e anche se in conferenza chiama in causa “i migliori” stasera è lecito attendersi un turnover quanto meno vicino a quello visto con i Saints. Certo, è stato Palladino in primis a sottolineare come contro i gallesi chi è sceso in campo si è ritrovato in un sistema di gioco tutt’altro che rodato, ma è chiaro che domani chi sarà chiamato in causa dovrà sfruttare meglio l’occasione di una maglia da titolare.

Poker offensivo - Così se in difesa dovrebbe essere Ranieri l’unico reduce della sfida di Lecce, con Quarta, Kayode e Biraghi destinati a tornare dall’inizio rispetto a domenica scorsa, in mezzo è Bove a esser favorito su Cataldi per affiancare Richardson mentre davanti sarà ancora il poker offensivo visto nella prima di giornata di Conference a cercare di far male agli svizzeri. Con Kean soltanto in tribuna toccherà infatti a Kouamè guidare l’attacco con il sostegno di tre trequartisti: Ikonè, Beltran e Sottil.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SAN GALLO (4-3-1-2): Ati Zigi, Okoroji, Vallci, Stanic, Vandermersch, Görtler, Quintillà, Witzig, Toma, Geubbels, Mambimbi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi, Richardson, Bove, Ikonè, Beltran, Sottil, Kouamè