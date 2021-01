DRAGOWSKI C'È, CASTROVILLI E RIBERY OK, AMRABAT DELUDE

DRAGOWSKI – Buon per lui che Orsolini scappi in fuorigioco nella prima occasione del Bologna. Non difficile la seguente parata sul tiro di Soriano mentre è determinante in uscita su Palacio dopo lo svarione di Pezzella. Si ripeterà su Musa sul finire di primo tempo ma soprattutto fermando ancora Palacio ben lanciato da Dominguez. Meno impegnato nella ripresa resta il migliore dei suoi, 7

MILENKOVIC – Manca di poco la deviazione di testa nei primi arrembanti minuti, è autore anche di buoni cambi di gioco ma nel finale di tempo va in sofferenza anche lui. Meno in affanno nel secondo tempo, 6

PEZZELLA – Attento vince più di un duello con Palacio nel primo tempo fino a quando non commette un errore che poteva costare carissimo. Costretto al giallo nel secondo tempo per fermare una ripartenza bolognese ritrova sicurezze con una chiusura importante nel recupero, 6

IGOR – Tiene bene il fuorigioco sul tentativo di Orsolini in avvio poi però rimedia il giallo sempre sull'attaccante rossoblu. E' comunque ancora presente alla mezz'ora poi alla lunga gestisce a dovere l'ammonizione, 6

CACERES – Partenza sprint e rallentamento costante fino all'intervallo anche se è puntuale su Dijks. Nel secondo tempo agisce a sinistra fino al cambio ma non decolla, 5,5

Dal 26' LIROLA – Il tempo di qualche affondo in velocità senza troppi traversoni, 6

AMRABAT – Nel primo tempo alterna buone idee a qualche errore di troppo. Secondo tempo più o meno sullo stesso tenore, di certo è meno dinamico rispetto a Torino, 5

BORJA VALERO – Cerca di mettere ordine dovendo rinunciare all'impostazione nella prima mezz'ora. Un brutto pallone perso avvia un'azione pericolosa avversaria poi dal limite è poco preciso. Va un po' meglio dopo dieci minuti nel secondo tempo con il tiro teso che finisce largo di niente e anche in chiusura è più incisivo, 6

Dal 32'st BONAVENTURA – Regala verve con il suo ingresso poi si lamenta troppo per un colpo in area e rimedia il giallo da Orsato, 6

CASTROVILLI – Tra la marcatura stretta e i pochi spazi non è una gara semplice ma lui si difende e si vede a poco dall'intervallo con una buona azione da sinistra. Si fa apprezzare in copertura in avvio di ripresa e con un paio di buone discese sulla sinistra oltre a un tiro alto sopra la traversa e un ultimo tentativo nel finale, 6,5

VENUTI – Comincia con buona sicurezza e una bella chiusura nei primi dieci minuti poi è costretto ad arretrare il baricentro. Nella ripresa si ritrova anche a sinistra ma perde spinta, 5,5

RIBERY – Pronti via e va vicinissimo al gol con lo spunto da sinistra che manda il pallone sul palo. E' il più pericoloso anche se talvolta esagera col dribbling e apre la ripresa chiamando al tiro Borja Valero. Nel finale ci prova in più di un'occasione, 6,5

VLAHOVIC – Venticinque secondi per arrivare al primo tiro con un sinistro di molto largo, poi sotto misura non trova il tapin vincente dopo il palo di Ribery. Sempre in mischia viene anticipato sul più bello a fine primo tempo. Esce dopo una gara sporca, 5,5

Dal 26'st KOUAME – Impatto non semplice contro una difesa bolognese molto chiusa, 5,5

PRANDELLI – Tutto confermato rispetto alla vigilia eccetto il rilancio di Venuti a sinistra al posto dello squalificato Biraghi con Barreca in panchina. I primi minuti fanno ben sperare per intensità ma col passare dei minuti è il Bologna a salire di tono e mentre Dragowski tiene in partita la Fiorentina Vlahovic in avanti appare troppo isolato. Attende a lungo prima di effettuare i primi cambi poi inserisce Lirola, Kouame e Bonaventura. I viola tornano sulla trequarti ma senza collezionare occasioni e al Franchi la vittoria manca da fine ottobre. Non è un passo indietro rispetto a Torino ma nemmeno una grande conferma, 5,5