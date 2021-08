La Fiorentina sta provando a tener duro da settimane, e in teoria più passa il tempo e più l'ipotesi di vedere ancora Pol Lirola a Firenze sembra meno peregrina. La realtà però suggerisce che il vero calciomercato cominci adesso, e che oltre al Marsiglia - deciso a non mollare l'osso - potrebbe aggiungersi qualcun altro. D'altronde il club viola ha fissato un prezzo per il laterale classe '97: con 12 milioni di euro cash, può partire. Naturale che, con queste condizioni (ad oggi, exploit di Venuti permettendo, è lui il titolare) la Fiorentina si stia guardando intorno alla ricerca di rimpiazzi adeguati. Due i profili che sembrano più avanti degli altri.

Il primo, e anche più gradito, è quello di Davide Zappacosta. Rientrato al Chelsea dopo l'ottima esperienza in prestito al Genoa, l'esterno classe '92 ha più concorrenza e anche un prezzo di mercato leggermente più alto, seppure non appaia impossibile percorrere la strada del titolo temporaneo con i londinesi, solo però a condizione che rinnovi di almeno un altro anno (in scadenza il 30 giugno prossimo). L'altro invece è quello di Jens Stryger Larsen, un anno in più all'anagrafe (ne ha compiuti 30) e una valutazione da parte dell'Udinese che si attesta sui 5 milioni di euro, con possibilità di scendere ulteriormente, visto che gli rimane un anno di contratto. Ha già rifiutato il Galatasaray perché vorrebbe rimanere in Italia: come soluzione può essere low cost, anche se differisce più di Zappacosta rispetto alle doti di Lirola. La Fiorentina, in atteso che il mercato divampi davvero, sta tenendo discussioni multilaterali per non farsi trovare impreparata sul fronte terzino destro in vista dell'avvio della nuova stagione.