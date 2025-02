FirenzeViola Conte cammina con noi. Anche per lui vale più un Viola Park di un grande acquisto

C'è un passaggio dell'ultima conferenza stampa pre-partita di Antonio Conte che non può non aver colpito i tifosi della Fiorentina, almeno quelli che lo abbiano ascoltato. E se il maestro Lynch a inizio Anni Novanta aveva diretto 'Fuoco cammina con me', il titolo per riassumere questa vicenda potrebbe essere (e ci perdonerà) Conte cammina con noi.

Il Viola Park più di un acquisto

Le parole di Conte che hanno più attinenza con il mondo della Fiorentina, sono sicuramente quelle che riguardano il bisogno percepito dall'attuale allenatore del Napoli di dotare la propria società di un centro sportivo. Anzi, di inquadrare quel determinato passaggio come prioritario persino all'acquisto di un pezzo da novanta sul calciomercato. Parole che non possono che trovare una loro collocazione nel contesto presente della Fiorentina. E del suo fiore all'occhiello, quel Viola Park che anche gli ultimissimi arrivati Zaniolo e Fagioli non hanno che potuto osservare e descrivere con parole di meraviglia.

Le parole di Antonio Conte

Ha detto Conte nella conferenza stampa che ha introdotto la sfida di Udine: "Il club deve crescere se vogliamo essere competitivi per il resto dell'anno, il calcio si evolve, quello che si faceva prima va rivisto, pure noi a livello di tattico, il club deve crescere ma io penso come aiutare il club, più che un giocatore, qual è il problema principale? Noi abbiamo bisogno di infrastrutture, un centro sportivo, non un giocatore in più o meno, di creare casa Napoli, sviluppare appartenenza, un settore giovanile che oggi non c'è. Anziché pensare a 50-60-70 milioni di euro per quel giocatore, io non farò mai polemica da quel punto di vista, ma dirò la mia sulla crescita del club come da quando sono arrivato".