Con la Dea riecco l'undici anti-Juve. Ma in difesa resta aperto un ballottaggio

L'idea di Raffaele Palladino in vista della partita di oggi contro l'Atalanta è quella di schierare una squadra molto simile (se non identica) a quella che, prima della sosta, ha travolto la Juventus, facendo intravedere la possibilità di puntare con forza all'Europa che conta nella parte finale della stagione. Il nuovo modulo ha infatti riportato certezze sia in fase offensiva che difensiva, valorizzando giocatori come Marí, Fagioli e Gudmundsson, che nel precedente assetto tattico sembravano persi.

Buone nuove

A questo si aggiungono le buone notizie arrivate dalle convocazioni in Nazionale: nessuno degli otto titolari chiamati dalle rispettive selezioni ha accusato problemi fisici, mentre sul piano tecnico, la doppietta di Kean con l'Italia e l'assist di Gudmundsson con l'Islanda hanno dimostrato che la forma dei due attaccanti viola è davvero invidiabile. Proprio da loro, il tecnico è pronto a ripartire, mantenendo il consolidato 3-5-2 che, a Firenze, ha regalato una notte da sogno solo due settimane fa.

Un solo enigma

L'unico vero dubbio riguarda la difesa: se l'impiego di Ranieri (diffidato) e Marì non sembra in discussione, la terza maglia se la giocano - al momento alla pari - Pongracic e Comuzzo, con il croato che sembra adattarsi meglio alla linea difensiva davanti a De Gea, sebbene il 2005 stia crescendo dopo una fase di calo. Nessun dubbio, invece, sul centrocampo, che contro l'Atalanta sarà particolarmente folto (grazie al recupero di Folorunsho e Adli): al fianco di Cataldi, confermato in regia, dovrebbero giocare Mandragora e Fagioli, anch’egli diffidato, insieme a «Folo».

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Raneri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 32 Cataldi, 44 Fagioli, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 22 Moreno, 15 Comuzzo, 65 Parisi, 24 Richardson, 27 Ndour, 90 Folorunsho, 29 Adli, 63 Caprini, 17 Zaniolo, 9 Beltran.

Allenatore: Palladino.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 16 Bellanova, 15 De Roon, 8 Pasalic, 77 Zappacosta; 44 Brescianini, 11 Lookman; 17 De Ketelaere.

A disposizione: 28 Rui Patricio, 31 Rossi, 49 Del Lungo, 22 Ruggeri, 7 Cuadrado, 6 Sulemana, 24 Samardzic, 32 Retegui, 70 Maldini.

Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

Stadio: Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Diretta: ore 15 - Dazn/Radio FirenzeViola.