FirenzeViola Cagliari-Fiorentina senza Kean. Forfait dell'ultimo minuto, le possibili soluzioni in attacco

vedi letture

Cagliari-Fiorentina si giocherà senza Moise Kean. La notizia è arrivata negli ultimi minuti, a pochissime ore dal match in programma all'Unipol Domus (fischio d'inizio ore 18.30). C'è ancora mistero sul motivo che ha portato il numero venti ha lasciare il ritiro della Fiorentina, che da lunedì si trova in una struttura alberghiera in un quartiere di Cagliari. Il dato di fatto che rimane è l'assenza di Kean, un forfait inaspettato che apre una voragine nell'attacco di Raffaele Palladino. Senza un attaccante da 17 centri in Serie A, che in più di una partita è sembrato essere l'unica arma sottoporta dei viola, Palladino dovrà arrangiarsi come può.

Un vice-Kean in rosa, anche per scelta della società, non c'è. E quindi ci sono tre attaccanti per due posti. Albert Gudmundsson e Lucas Beltran, nessuno dei due a proprio agio nel ruolo di prima punta, con l'alternativa che è rappresentata da Nicolò Zaniolo, provato già in qualche occasione come sostituto di Kean con risultati tutt'altro che entusiasmanti. Il tanto atteso duelle tra Yerry Mina e Moise Kean quindi non ci sarà. Anche all'andata l'ex Juventus rimase a sorpresa fuori dagli undici titolari, entrando negli ultimi minuti - vittoria viola per 1-0 con rete di Danilo Cataldi -. In generale, si tratta soltanto della quarta gara di campionato in cui Kean sarà assente. Nelle precedenti tre, la Fiorentina ha ottenuto due vittorie (Genoa e Lecce) e una sconfitta (Como). A Marassi giocò Christian Kouame - attualmente in prestito all'Empoli - mentre nelle due sfide casalinghe contro Lecce e Como Palladino schierò il tandem Beltran-Zaniolo.