FirenzeViola Cagliari-Fiorentina 1-2, le pagelle: Gosens fondamentale, ok Mandragora e Gud, Beltran efficace

DE GEA - Tutt’altro che impeccabile nell’uscita dentro la propria area dopo la quale Piccoli segna il vantaggio sardo. Di lì a poco ringrazia il palo sul tentativo di Zortea mentre nel secondo tempo è ottima la risposta sul tiro di Marin che vale il riscatto rispetto alle incertezze iniziali, 6

PONGRACIC - Un buon intervento in avvio e uno spunto pregevole al limite dell’area avversaria superata la mezz’ora del primo tempo. Sembra sbagliare nell’intervento su Luvumbo ma il VAR lo assolve. Prestazione solida, 7

PABLO MARÌ - In affanno nell’azione che porta Piccoli al gol. Recupera sicurezza col passare dei minuti e dirige adeguatamente la retroguardia, 6

RANIERI - Una buona invenzione per Cataldi nella prima azione degna di nota dei viola. Resta attento fino al momento del cambio, 6,5

Dal 34’st COMUZZO - Pochi rischi nel finale di gara, 6

DODÒ - Dalla sua parte nasce il vantaggio del Cagliari, di lì a poco manca in un paio di appoggi e con qualche lancio sbagliato. Si rifà in avvio di ripresa con il cross per il raddoppio di Beltran poi di lì a poco cerca il bis senza fortuna. Esce alla distanza, 6,5

MANDRAGORA - Sua la prima reazione al gol del Cagliari con una punizione deviata che finisce sul palo. Si ripete più tardi con l’assist per il gol di Gosens. Palladino gli risparmia gli ultimi 10 minuti. Protagonista, 7

Dal 34’st FOLORUNSHO - Al servizio della squadra in difesa del risultato, 6

CATALDI - Rifinisce una buona azione che per poco Gudmundsson non riesce a concretizzare. Taglia e cuce con buona continuità, 6,5

FAGIOLI - Qualche errore di troppo in una prima mezz’ora complicata. Non vanno meglio le cose col passare del tempo, 5,5

Dal 17’st RICHARDSON - Scontro duro con Piccoli che costa il giallo al cagliaritano, 6

GOSENS - Comincia senza spingere più di tanto poi si fa trovare pronto sull’invito di Mandragora e firma il pareggio. Evidentemente non al top dopo l’infortunio esce dopo un’ora. Fondamentale, 7



Dal 17’st PARISI - La mette sul piano fisico con qualche fallo e rimediando l’ammonizione, 6

GUDMUNDSSON - Anche lui parte malino, poi si accende poco prima della mezz’ora trovando la risposta di Caprile. Metto del suo nell’azione che vale il secondo gol di Beltran. Nel finale non arriva al tiro dopo un’azione personale ma la sua prova resta più che incoraggiante, 6,5

BELTRAN - Si vede poco nel primo tempo anche per via della marcatura di Mina. Non a caso appena uscito il centrale trova un buon dialogo con Gudmundsson ma soprattutto segna di testa in apertura di secondo tempo. Di lì a poco obbliga anche Palomino al giallo. Efficace, 7

Dal 41’st ZANIOLO - Pochi minuti gli bastano per arrivare al tiro impegnando Caprile ma pure per rimediare il giallo, 6

PALLADINO - Senza Kean prova la coppia Gud-Beltran, per il resto è la squadra prevista. Il problema è però nell’approccio generale e il primo quarto d’ora, oltre che costare lo svantaggio firmato Piccoli, è da incubo. Col passare dei minuti cresce Gudmundsson e il resto del gruppo che trova il pari (meritato) con Gosens. Va ancora meglio subito dopo l’intervallo visto come Beltran firma il due a uno. Dopo gli ingressi di Parisi e Richardson per Gosens e Fagioli tocca a Comuzzo e Folorunsho per Ranieri e Mandragora. Nel finale chance anche per Zaniolo al posto di Beltran prima di poter festeggiare un successo esterno fondamentale. Sia per la classifica ma anche per la reazione a un avvio di gara fin troppo negativo, 6,5