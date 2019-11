CACERES C'È, INFORTUNIO ALLE SPALLE

Martin Caceres è pronto a riprendersi la difesa viola sulle spalle. Il calciatore dell'Uruguay ha svolto infatti tutta la seduta di allenamento in gruppo, dopo aver iniziato il lavoro settimanale a parter per alcuni giorni. Caceres aveva riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro durante la sciagurata partita con la Lazio e torna dunque a disposizione. C'è però da capire se Montella vorrà rischiare il giocatore già con il Cagliari o tenerlo in panchina o addirittura in tribuna prima della sosta (anche Lirola nonostante la convocazione non è entrato in campo). Il giocatore tra l'altro in questo modo dovrà rispondere anche alla chiamata della Nazionale (per le partite contro Ungheria e Argentina rispettivamente il 15 novembre a Budapest e il 18 in Israele); sarà poi lo staff uruguaiano a valutare. Con il Cagliari o alla ripresa a Verona, Caceres tornerà a dare forza ad una difesa che in queste partite ha dovuto cambiare volto più volte perdendo qualche certezza, nonostante il buon lavoro dei più giovani chiamati in causa. Ma Caceres sembra insostituibile anche come talismano tanto che dalla Lazio in poi la Fiorentina ha vinto solo a Reggio Emilia.