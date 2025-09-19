FirenzeViola Caccia ai tre punti: solo i viola e altre cinque squadre non li hanno (ancora) trovati

L’impegno contro il Como rappresenta molto di più di una semplice gara di campionato. La Fiorentina si trova a dover raddrizzare il secondo avvio più complicato dell’era Commisso (peggio solo nel 2019-2020), quindi non può permettersi passi falsi. Tanto più che in casa viola si continua a pensare in grande, come ha confermato Sohm nell’intervista rilasciata pochi giorni fa al Corriere dello Sport - Stadio: "Crediamo alla Champions, dobbiamo avere sogni importanti".

Una statistica che stride.

C’è un altro dato che fotografa in modo significativo la situazione in casa viola: la Fiorentina è l'unica squadra del campionato assieme a Genoa, Verona, Pisa, Parma e Lecce a non aver ancora conquistato i tre punti. Tutte le altre sono riuscite a trovare la vittoria almeno una volta. Servirà un cambio di marcia deciso per invertire una rotta ben poco soddisfacente. Il Como non è un avversario banale, per questo la formazione di Pioli dovrà prestrare la massima attenzione.

La sicurezza di Pioli.

L’allenatore lo sa, ma non sembra farsene un cruccio essendo sicuro delle potenzialità dei suoi giocatori. "Continuo a ripetere ai ragazzi che il lavoro della settimana è molto positivo - ha detto a Sky Sport - prima o poi raccoglieremo i frutti. Spero più prima che poi". E allora non c'è tempo da perdere, perché tra due giorni lo stadio Franchi tornerà a riempirsi - restyling permettendo - per incitare la Fiorentina e trasmettere la giusta carica. È caccia alla prima vittoria in Serie A.