Pioli a Sky: "Raccoglieremo i frutti. Kean? Serve attaccare insieme"

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato a Sky Sport della partita di domenica contro il Como: "La testa è l'aspetto più importante, contro il Napoli non siamo stati impattanti come volevamo a inizio partita e abbiamo lavorato per trovare soluzioni. Voler vincere la prima partita deve essere nella nostra testa, una priorità. Continuo a ripetere ai ragazzi che il lavoro della settimana è molto positivo, prima o poi raccoglieremo i frutti. Spero più prima che poi".

Attaccanti ancora a secco: come si aiutano?

"Con un gioco più offensivo: abbiamo creato poco in queste prime tre gare anche se Moise un paio clamorose le ha avute. Ci serve stare più nella metà campo avversaria, abbiamo lavorato su questo".

Kean di solito si sblocca a fine ottobre, anche l'anno scorso è andata così.

"A saperlo prima stavo più tranquillo! Secondo me dividere la squadra in reparti e dare le colpe ai reparto è sbagliato, serve attaccare tutti insieme e muovere meglio la palla. Una volta fatto, gli attaccanti saranno più facilitati".

Arriva il Como.

"Il Como è una squadra evoluta dal punto di vista tattico, ha un ottimo allenatore, hanno creato difficoltà a tutti perché sanno aggredire e palleggiare. Dobbiamo giocare con fiducia, noi guardiamo una partita alla volta".