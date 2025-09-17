Sohm: "Ho sempre avuto in testa la Fiorentina, qua per Pioli. Champions? Ci crediamo"
Il centrocampista della Fiorentina Simon Sohm ha rilasciato un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport. Queste le sue parole sul suo trasferimento: "Ho avuto sempre in testa la Fiorentina. Dieci giorni prima di firmare ho sentito Pioli. È stato fondamentale per il mio arrivo, mi ha spiegato il progetto e fatto capire quanto contasse su di me".
Credete sempre alla Champions? "Sì, dobbiamo avere sogni importanti. L'inizio non è stato facile, ma ci sono tanti giocatori nuovi e dobbiamo trovare ancora la quadratura, ci serve tempo".
Chi ti ha stupito? "Moise è fortissimo. Ma anche lottare con Pongracic ogni giorno è difficile, è forte fisicamente e tecnicamente. Poi mi piace tanto anche Gudmundsson".
