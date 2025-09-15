FirenzeViola Fiorentina, due punti in tre partite: solo Montella così 'lento' nell'era Commisso

Non c'è dubbio che tre gare di campionato (più due di Conference League) siano poche per tracciare bilanci. Tanto più che l'unica giocata a mercato chiuso è quella col Napoli. Tuttavia sta di fatto che la prima istantanea della Fiorentina di Pioli ci restituisce una squadra in affanno, che al 15 di settembre non è ancora riuscita a ottenere una vittoria. E che soprattutto non ha manifestato una chiara idea di gioco, o un'identità che la distingua dalle Fiorentine precedenti.

Peggio solo con Montella.

C'è un dato che certifica l'andamento lento dei viola: dopo 270 minuti sono arrivati solo 2 punti, con avversarie di caratura differente ma comunque imbattute da Ranieri e compagni. Nella gestione Commisso la Fiorentina era partita così piano soltanto una volta: al primo anno, nel 2019, col Montella bis. I gigliati persero contro il Napoli e il Genoa e pareggiarono con la Juventus. Per il resto è sempre andata meglio di 2 soli punti in tre partite. Una statistica inequivocabile.

Principio di pressione.

Quell'anno la Fiorentina conquistò la prima vittoria alla quinta giornata di Serie A. Questo non vuol dire che ce ne vorranno altrettante per festeggiare i primi tre punti: c'è tutto il tempo del mondo per risalire la china. Tenendo però a mente che il calendario propone subito una potenziale diretta concorrente all'Europa, cioè il Como di Fabregas, che arriverà a Firenze guardando i viola dall'alto al basso. Troppo presto per le sentenze, ma Pioli avverte già un po' di pressione.