Il primo giorno di Brescianini alla Fiorentina. Sarà a disposizione col Milan

Marco Brescianini è da ieri un nuovo giocatore della Fiorentina e La Nazione racconta il suo primo giorno da viola del centrocampista arrivato in prestito dall'Atalanta. Sorriso sicuro e passo svelto, Brescianini va di corsa e dopo i primi test fisici è stato a lungo a colloquio con Vanoli che gli ha già fatto delle richieste precise. 1 milione per il prestito e altri 12 in caso di salvezza della Fiorentina a fine stagione, al giocatore un contratto da 1 milione a stagione fino al 2030. N

elle prime parole pronunciate al club il classe 2000 ha espresso tutta la sua voglia di mettersi in gioco a Firenze promettendo di mettercela tutta. Il nuovo numero 4 gigliato - il numero che è stato di Bove - sarà da subito a disposizione di Vanoli contro il Milan, il club nel quale è cresciuto a livello di settore giovanile.