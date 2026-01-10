Fagioli per la Fiorentina ora è incedibile. Allegri e la chiamata un anno fa

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola celebra Nicolò Fagioli e il suo ottimo momento alla Fiorentina. Il centrocampista è nella lista degli incedibili viola dopo essere riuscito finalmente a far vedere per qualche partita il suo talento. Contro la Lazio un assist e un paio di salvataggi fondamentali in difesa, i numeri raccontano una prestazione da 5 passaggi chiave, 73 su 78 passaggi riusciti, 6 recuperi e 91 tocchi nei novanta minuti.

È il nuovo volto di Fagioli, scrive la rosea. Contro il Milan sono attese conferme con una fiducia altissima, proprio davanti a quel Massimiliano Allegri che lo ha allenato alla Juventus e lo ha sempre tenuto in grandissima considerazione. Lo aveva anche chiamato quando il giocatore un anno fa ha accettato la destinazione Firenze. Una telefonata «paterna» fatta di stima e d’affetto. Max lo vedeva soprattutto mezzala, adesso la novità è il ruolo di play che alla fine Fagioli ha incamerato e fatto suo. Vanoli nel post partita con la Lazio ha iniziato a parlare di Nazionale per lui, applausi che sono arrivati anche dal compagno Robin Gosens.