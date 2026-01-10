Viti trova già una nuova casa: torna a Nizza per andare alla Sampdoria
FirenzeViola.it
È finita l'avventura di Mattia Viti a Firenze, pochi mesi dopo essere arrivato in estate per rinforzare la rosa della Fiorentina. Le cose non sono andate come sperate e già contro la Lazio il difensore è stato escluso dalla lista dei convocati per scelte legate al mercato e al prossimo addio già in questa sessione di mercato.
Secondo quanto riporta Tuttosport, per il classe 2002 si apriranno le porte della Serie B e più precisamente della Sampdoria: è in via di definizione l'accordo con il club blucerchiato con il difensore atteso a Genova nei prossimi giorni. Il difensore farà formalmente ritorno dal prestito al Nizza prima di essere girato dai francesi alla Samp, dove per lui inizierà una nuova avventura.
